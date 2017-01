Flere partier, som ikke er en del af Gribskov Byråd i denne valgperiode, vil forsøge at få plads i byrådssalen. Foto: Camilla Nissen.

Kamp om pladserne i byrådet

Gribskov - 16. januar 2017 kl. 15:00 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nye Borgerlige, Alternativet, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre og SF. Alle disse partier vil stille op til kommunalvalget i november og forsøge at få sæde i Gribskov Byråd. For to partiers vedkommende, Nye Borgerlige og Alternativet, er det første gang, de skal kæmpe om stemmer ved et kommunalvalg.

Alternativets lokale forperson, som det kaldes i partiet, Thorbjørn Lau Christensen, ser positivt på chancerne for at få mindst én plads ved bordet.

- Chancen er absolut god, når man ser på stemmetallet ved Folketingsvalget, siger han og peger på, at partiet har 85 medlemmer.

Han kan endnu ikke sætte navne på kandidaterne, og foretrækker selv at arbejde på det organisatoriske plan.

- Men jeg har fået tilkendegivelser om, at nogen gerne vil stille op, så ja, vi stiller op, siger Thorbjørn Lau Christensen.

Bliver partiet valgt ind, vil man sætte fokus på grøn omstilling og det involverende demokrati.

- Vi vil helst ikke tale dårligt om andre, men vi synes dog, at der sommetider bliver gennemført høringer mest for syns skyld, og vi ønsker, at borgerne bliver inddraget tidligere. Vi har opnået en situation, hvor borgerne er kunder i butikken, men det er jo faktisk borgerne, der er ejere af butikken, siger Thorbjørn Lau Christensen.

Hos Nye Borgerlige i Hillerød-Gribskov bekræfter bestyrelsesmedlem Jacob Lund, at partiet stiller op til valg i begge kommuner, men det er endnu for tidligt at sætte navne på kandidaterne.

- Selvfølgelig stiller vi op. Vi holder generalforsamling den 29. januar, hvorefter vi kan fortælle mere, siger han.

SF Gribskov melder sig også klar til valg efter en periode uden for byrådet. Partiet stiller med 4-8 kandidater - og spidskandidaten vælges på et medlemsmøde i februar.

- Vi ved allerede nu, at vi har en stærk gruppe med en god fordeling i alder, køn og uddannelsemæssige baggrund, siger formand Kirsten Rolfsager, der selv stiller op til valget, og det samme gør næstformand Britta Christholm.

Også Det Radikale Venstre, der har lidt over 40 medlemmer i Gribskov, vil forsøge at gøre comeback i byrådet og har et dårligt resultat fra sidste valg i 2013 at rette op på.

- Vi klarede os ikke ret godt ved sidste valg. Vi fik vist 1,9 procent af stemmerne. Det er dårligt set i forhold til eksempelvis regionsrådsvalget. Der må jo være nogen, som ellers ville stemme på os, der vælger os fra, vurderer formand Rasmus Villefrance, og fortæller, at man regner med at stille med mindst fem.

Han mener, det særligt er Nytgribskov, som trækker radikale stemmer.

- Vi synes også, de er dygtige, siger han.

Hos Liberal Alliance fortæller formand Tine Kjær, at partiet har holdt opstillingsmøde og stiller op med to kandidater, Karsten Andersen og Jens E. Pedersen, begge fra Gilleleje. Partiet har omkring 50 medlemmer i Gribskov i øjeblikket, fortæller hun.