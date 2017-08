Se billedserie Sådan ser der ud i Puerto Rico, og der bliver nok ved med at være ligeså flot på resten af turen, der går til Fransk Polynesien. Privatfoto.

Journalist på eksotisk sejlereventyr

Gribskov - 12. august 2017 kl. 06:01 Af Sabine Lai Ovesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hun har aldrig gået til sejlsport, men alligevel har journalisten Camilla Egeborg Møller fra Gilleleje kastet sig ud i et flere måneder langt eventyr med katamaranen Sailing Atlas.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Her har hun nemlig fået et job som journalist, hvor hun skal skrive historier fra skibets tur, der går fra Puerto Rico i det Caribiske Hav igennem Panama-kanalen og videre over Stillehavet til Galápagosøerne for at ende i Fransk Polynesiens mange atoller.

- Folk sagde »Hvad har du gang i?«, da jeg tog af sted med to ugers varsel. Jeg er selv lige så spændt på, hordan det kommer til at tage sig ud. To til tre uger på Stillehavet uden land i sigte - det vil da gøre indtryk, tror jeg, fortæller Camilla Egeborg Møller over en telefonforbindelse fra Puerto Rico.

- Jeg er enormt spændt, men glæder mig helt vildt meget. Det bliver helt nyt og et slags minisamfund på skibet. Jeg kommer til at lære nogle mennesker at kende, som jeg aldrig ville have mødt. Vi er tvunget til at være sammen, og det bliver intenst, men fedt. Jeg glæder mig til solnedgange, nattevagter med stjernekiggeri og delfiner, der svømmer langs båden. Men det kan selvfølgelig lige så godt være orkaner og sygdomme, fortæller hun.

Camilla Egeborg Møller afmønstrer Sailing Atlas den 23. oktober, hvorefter hun rejser til New Zealand en måneds tid. Det betyder, at hendes lidt nervøse forældre får hende at se igen den 1. december. Man kan følge eventyret på Facebook under Sailing Atlas.