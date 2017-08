Jagtede ung mand med køller: Nu er de dømt

Sagen angår det forsøg på overfald med køller, som fandt sted på Helsinge stationsplads den 5. april.

Og den efterfølgende anholdelse af de tre på en adresse i Østergade, hvor der blandt andet blev fundet køller og en pistol.

De to på 23 og 24 år, som var sigtet for overfaldsforsøget, får henholdsvis 1,5 år og 3 måneder.

De 1,5 år inkluderer for den enes vedkommende også trusler mod fængselsbetjent under varetægtsfængslingen samt at have været i besiddelse af pistolen.

Den 31-årige lejer af lejligheden i Østergade får 1,5 år for bla at være i besiddelse af en pistol. Ifølge politiets og anklagerens opfattelse er episoden et led i en bandekrig i Helsinge, hvor de nu dømte menes at have relationer til Bandidos, mens den unge, der flygtede ind i en bus, har tilknytning til Gremium.

De to, som blev dømt for forsøg på overfald, udbad sig betænkningstid mht dommen. Ejeren af lejligheden i Østergade accepterede.