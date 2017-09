Hvis ejerne nu fortsætter byggeriet, skal de også selv bære det økonomiske ansvar, hvis klageinstanserne siger, at byggeriet er i strid med lokalplanen, mener flertallet af Gribskov byråd. Foto: Karl Erik Frederiksen

Ja til byggeri på ejerens økonomiske ansvar

Gribskov - 04. september 2017 kl. 22:41 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En afstemning i byrådet i Gribskov mandag aften giver nu ejerne lov til at fortsætte byggeriet på Kirkestræde i Gammel Annisse, hvis de tør tro på at få medhold ved klageinstanserne, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Et flertal gav ejerne af Kirkestræde 5 i Gammel Annisse tilladelse til at fortsætte deres byggeri af drømmehuset, hvorfra der er fri udsigt over Arresø, de åbne marker og den gamle landsby. Tilladelsen blev givet efter en lang debat, hvor repræsentanter for partiet Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti talte varmt for at få afsluttet sagen, som har stået på siden december 2016, hvor Gribskov Kommune stoppede byggeriet.

- Når vi siger ja til byggeriet, kan vi komme videre. Vi siger ja på et tidspunkt, hvor flere har klaget til planklagenævnet og statsforvaltningen. Vi ved ikke, hvordan sagerne ender, men det kan gå begge veje. Når vi siger ja på dette tidspunkt, og hvis ejeren fortsætter byggeriet, så er det ejerens eget ansvar, hvis klageinstanser siger, at det er ulovligt at bygge på den måde, sagde formanden for plan- og miljøudvalget Jesper Behrensdorff (K).

Blandt de verserende sager er de klager over byggetilladelsen, som de to nærmeste naboer i Kirkestræde 3 og Klokkerstræde 4 har sendt til statsforvaltningen. Endvidere har Annisse Borger- og Grundejerforening klaget til planklagenævnet, fordi foreningen mener, at tilladelsen er i strid med byens bevarende lokalplan.

Ejerne har ligeledes klaget til planklagenævnet over at få afslag på dispensationer til lokalplanen, og til statsforvaltningen over, at Gribskov Kommune i januar i år tilbagekaldte den byggetilladelse, som administrationen havde givet i marts 2016. Ansøgerne har ligeledes klaget over, at den byggetilladelse, som genboen - Annisse Menighedsråd - har fået til at forsyne menighedshuset Kirkestræde 2 med ovenlysvinduer.

- Desværre kan det tage lang tid, inden disse sager er afgjort. Når vi giver tilladelse, er det ikke vores ansvar, hvis ejeren tvinges til at lave om på sit byggeri. Jeg gætter derfor på, at borgerne i Gammel Annisse i lang tid endnu må leve med at skulle se på et halvfærdigt byggeri, fordi bygherren ikke tør fortsætte, før sagerne er afgjort, sagde Jesper Behrensdorf.

På den anden fløj i byrådssalen argumenterede Morten Ulrik Jørgensen og Anders Gerner Frost fra Nyt Gribskov, samt Michael Hemming Nielsen fra Enhedslisten, Susan Kjeldgaard fra Alternativet samt Pia Foght fra Socialdemokratiet for, at politikerne skal påtage sig det politiske ansvar for at få stoppet byggeroet - samt at betale den erstatning, som kommunen formentligt vil blive dømt til at betale bygherren.

Ved afstemningen stemte de 12 medlemmer af V, K og DF for tilladelsen, mens Nyt Gribskov, Enhedslisten, Alternativet, og tre af socialdemokraterne stemte i mod. Bo Jul Nielsen og Lone Møller fra Socialdemokratiet undlod at stemme, skriver Frederiksborg Amts Avis.

