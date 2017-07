Se billedserie Tidligere herreekviperingshandler Otto Hass fører ungdomscampens deltagere gennem Helsinge. Foto: Karl Erik Frederiksen

International sommer i Høbjerg Hegn

Gribskov - 28. juli 2017 kl. 10:21 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lions i Helsinge er i øjeblikket værter for 34 udenlandske unge i alderen 17-21 år, som lørdag i sidste uge blev indlogeret på spejdercenteret Høbjerghus, hvor de skal være i to uger. Inden turen til Helsinge har de boet i to uger hos danske plejefamilier på Sjælland og de danske sydhavs øer.

De blev afleveret af deres plejefamilie, som de unge får rig lejlighed til at takke for gæstfriheden, når de i dag lørdag kommer på besøg i lejren - og hvor de unge vil præsentere et underholdningsprogram for dem. De unge kommer fra i alt 24 forskellige nationer. Den, der har rejst længst, kommer fra Australien og Asien.

Deltagerne i Danmarks-turen er udvalgt af Lions-klubber i deres hjemlande. Det er også dem, der har betalt udgifterne for dem - på samme måde, som Lions i Helsinge tidligere har betalt rejse og andre udgifter for unge, der har deltaget i tilsvarende ophold i USA. Lejrene har til formål at give de unge en forståelse for andre landes kulturer. Temaet for dette års ungdoms-campen er »Fun, Friendship and memories for Life«.

I de 14 dage, de skal være i Helsinge, får de rig lejlighed til at blive introduceret for dansk kultur, herunder feriekultur. Onsdag var de for eksempel på stranden i Tisvildeleje for at bade, spille beach volley og for at hygge sig i den brændefyrede sauna i livreddernes gamle hus.

De er også blevet ført fra Høbjerg Hegn gennem Helsinge til Helsingehallerne og Gribskov Svømmehal af, hvor de fik mulighed for at dyrke idræt af forskellig art.

På programmet for næste uge står blandt andet dan ske juletraditioner. En hel dag er sat af til juleforberedelser, inden det om aftenen kulminerer med julemad og besøg af julemanden, fortæller bestyrelsesmedlem, Esben Kaspersen. Temaet for ungdoms-Campen er: " Fun , Friendship and memories for Life".

De i alt 128 medlemmer af Lions i Helsinge har brugt et år eller mere på at planlægge lejren. Til at lede lejren er der seks unge danske campassistenter, som selv har været på ungdomsudveksling igennem Lions.