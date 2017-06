Se billedserie Ved Stranden er en lille grusbelagt vej med gamle huse.

Igen: Naboer vrede over »nyt« hus

Gribskov - 16. juni 2017

Der står alvorlig blæst om et af de rigtig gamle fiskerhuse i Lejet, Tisvildeleje.

Ved Stranden 11 er et ældre fiskerhus fra 1881 - og nu ønsker nye ejere at foretage en gennemgribende renovering. Det vil blandt andet gøre bygningen 1,6 meter bredere, lægge en meter til i højden - samt ændre antallet af kviste. Gribskov Kommunes administration indstillede i første omgang, at ombygningen godkendtes - men naboerne protesterer.

I høringssvarene er der klager over, at det nye byggeri vil give indkigsgener med heraf følgende værdiforringelser - og at projektet overordnet vil skabe et hus, der ikke er i overensstemmelse med området.

I et af høringssvarene står: »Vor vej er lidt af en turistattraktion pga de mange gamle fiskerboliger, der fortæller lejets historie.. smukkest er nok huset i nr. 11 og jeg finder, det er lidt af en vansiring at ændre dets proportioner ved en forøgelse af taghøjden og ved at bygge tre store karnapper, der sammen med de nye glaspartier fra strandsiden vil ændre husets karakter fra et fiskerhus til en strandvejsvilla...«

Naboer omkring ejendommen har alle gjort indsigelse i høringssvar, ligesom et andet hus udenfor de høringspligtige har afgivet svar. Lokalrådet i Tisvilde derimod har udtalt, at de ikke har nogen bemærkninger til projektet.

Det var et enigt plan og miljøudvalg, der stemte for tilladelse til ombygning af huset Ved Stranden.

Formand for udvalget Jesper Behrensdorff (K) lægger især vægt på, at Lokalrådet ingen bemærkninger havde til projektet. Han lægger også vægt på, at der ikke er tale om nogen bevarende lokalplan for området og endelig, at vinduespartier og kviste i udvalgets fortolkning ikke giver indbliksgener.

- Der er ikke noget indkig, men udkig over vandet. Vi mener ikke, dette på nogen måde kan sammenlignes med Annisse. Der er ikke tale om nogen bevarende lokalplan og huset passer i vores optik ind i miljøet. Vi mener desuden, at en tilretning fra vinkel til længehus gør det bedre. Og så er der jo den der grænse - et område skal også have lov til at udvikle sig - men selvfølgelig i respekt for det omkringliggende. Det kan også blive så restriktivt, at folk ikke tør købe. Mange gamle huse er vanskelige.

Brian Lyck Jørgensen (DF), var fraværende ved mødet, men ville have stemt imod - uden at det kunne ændre flertallet. Han havde på et tidligere møde udtalt bekymring om sagen:

- Jeg er især bekymret for den forøgede højde, siger Brian Lyck Jørgesen.

Den nuværende højde på huset er seks meter. Højde efter ombygning vil blive syv meter og det er stadig indenfor det tilladte,

- Det er lidt hen ad sagen om et hus i Annisse - at man ændrer et hus markant i forhold til det område, det ligger i. Og det er bekymrende, at der ikke bliver taget hensyn til høringssvarene fra naboerne, siger Brian Lyck.

Huset skiftede i øvrigt ejer i april måned. Her blev det solgt for 13 millioner.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis fredag.