Hønseskidning og pattegris var et hit

Helstegt pattegris, hønseskidning, musik og boder med masser af lokale produkter. Det var nogle af de indslag, som tilsammen gjorde landsbydag i Mårum Forsamlingshus en succes. For andet år i træk havde Susanna van Overeem, formand for forsamlingshuset, og Pia Niebuhr, sognepræst, taget initiativ til en dag for de fem lokalsamfund Mårum, Kagerup, Ejlstrup, Duemose og Nellerød med et ønske om at binde de fem byer tættere sammen. Og ligesom første år var et af hovedpunkterne på dagens program at få uddelt vandrepokalen til en af de fem byer. Denne gang med hjælp fra en skidende høne.