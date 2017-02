Se billedserie Det ny hus på Kirkestræde i Annisse er for højt - og det er ikke i harmoni med landsbyens bevarende lokalplan, mener økonomiudgvalget. Foto: Karl Erik Frederiksen

Højt hus skal gøres lavere

Gribskov - 28. februar 2017 kl. 09:38 Af Karl Erik Frederiksen

Det er en ommer. Så kort kan det siges om den tilladelse, som et yngre par fik i marts sidste år til at bygge et nyt hus på i landsbyen Gammel Annisse ved Helsinge. Byggeriet blev efter pres fra naboer samt Annisse Lokalråd og Annisse Grundejer- og Borgerforening begæret stoppet kort før jul, og nu har Gribskov kommunes økonomiudvalg besluttet at byggesagen skal gøres om.

- Det betyder blandt andet, at den del af byggeriet, som er for højt, skal gøres lavere. Hvordan, at det kan ske i praksis, er jeg ikke ekspert til at fortælle, siger borgmester Kim Valentin (V).

- Jeg kan heller ikke sige, hvor meget, der skal tages af højden. Det står derimod klart, at den byggehøjde, som huset har i dag, ikke er i overensstemmelse med den bevarende lokalplan. Jeg synes også, at det af forvaltningens sagsfremstilling fremgår, at den er problematisk i forhold til den tilladelse, der er givet,fortsætter borgmesteren.

- Er kommunen forberedt på, at beslutningen kan resultere i et erstatningskrav fra bygherren?

- Det er noget, bygherren skal tage stilling. Han får en klagevejledning, og så må vi se, hvad det fører til. Jeg er ikke jurst, men min egen personlige mening om den sag er, at bygherren ikke er uden skyld i, at han er kommet i den situation. Manden er uddannet landinspektør og ved alt om, hvordan man måler højder ud, oh parret har fra start også konsulteret en advokat, så bygherren har været helt klar over, at det i denne sag ville have været godt at orientere naboerne om planerne, inden huset blev bygget, siger Kim Valentin.

- Konsekvensen af sagen er også, at vi i kommunen må se fremadrettet, så ikke vi kommer i en tilvarende situation igen. Her har vi haft en situation, hvor byggesager i områder med bevarende lokalplaner ikke skulle fremlægges for politikerne, men hverken den tidligere formand for plan- og miljøudvalget (Morten Ulrik Jørgensen, red.) skal bagefter kunne stå og vaske hænder og sige, at han ikke havde kendskab til den. Det skal heg som borgmester heller ikke kunnet gøre. I sidste ende er det jo os, der har det politiske ansvar for, at sådan noget ikke må ske, siger Kim Valentin.