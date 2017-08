Hjem fra ferie til indbrud

En familie på Mejsevej i Helsinge kom søndag nat hjem til et hus, hvor der havde været ubudne gæster. Indbruddet er sket fra ien 12. august klokken 12 og frem til søndag nat klokken 3. Et vindue er brudt op, og et første øjekast afslørede, at i hvert fald et tv og en radio er stjålet, oplyser Nordsjællands Politi.