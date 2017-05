Se billedserie Forslaget om rundkørsel i Kildevejs-krydset i Holløse kom ikke til afstemning i byrådet, fordi sagen blev sendt til behandling i teknisk udvalg. Foto: Allan Nørregaard.

Helt parti udvandrede fra byrådsmøde

Gribskov - 23. maj 2017

Hele partiet NytGribskovs byrådsgruppe på fire personer udvandrede mandag aften fra et åbent byrådsmøde i protest mod borgmester Kim Valentins mødeledelse. Udvandringen skete som kulminationen på et byrådsmøde præget af mange afstemninger, som endte med stemmetallene 12 mod 11.

Udvandringen skete, da Kim Valentin (V) ville afslutte debatten om et forslag stillet af NytGribskov og Socialdemokratiet om at etablere en rundkørsel i »dødskrydset« i Holløse. I dette kryds, hvor bivejene Tibirkebro og Askemosevej støder sammen med Kildevej, er der senest sket en dødsulykke 16. marts i år.

Begge partiers repræsentanter havde længe argumenteret for synspunktet med henvisning til de undersøgelser og anbefalinger, som konsulentfirmaet ViaTrafik er kommet med. De peger entydigt på, at en rundkørsel er den eneste løsning, der kan begrænse ulykker med alvorlig personskade. I debatten blev det fra Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti foreslået andre midlertidige løsninger, mens man evaluerer de tiltag, der er sket med etablering af fuldt stop på bivejene samt fartbegrænsning på Kildevej.

Formanden for teknisk udvalg Brian Lyck Jørgensen (Dansk Folkeparti) foreslog, at man som midlertidig foranstaltning også kunne spærre sidevejene helt, mens man venter på den rigtige løsning, og at han iøvrigt vil sætte sagen på dagsordenen i teknisk udvalg.

Det tolkede Kim Valentin som et forslag om ikke her og nu at tage stilling til forslaget fra Socialdemokratiet og Nyt Gribskov om at etablere rundkørslen, men at afvente en ny debat i teknisk udvalg.

- Det betragter jeg som det mest vidtgående forslag. Derfor skal vi først tage stiling til det. Er der stemning for at sende sagen til ny udvalgsdrøftelse, spurgte Kim Valentin?

Anders Gerner Frost, Nyt Gribskov:'

- Du kan da ikke mene, at det er det mest vidtgående.

Kim Valentin:

- Jo, Det er det faktisk. At sende det til udvalgsbehandling er det mest vidtgående. Sådan er det faktisk...

Mere fik han ikke sagt, inden medlemmerne begyndte at rejse sig for at å ud.

KIm Valentin:

- Man skal opføre sig ordentligt. Når I rejser jer og går viser I ikke respekt, men dispekt for vores arbejde i byrådet...

Få sekunder efter lukkede de udvandrede byrådsmedlemmer døren efter sig.

De nåede dermed ikke at deltage i debatten om et andet forslag, som Nyt Gribskov har stillet sammen med Socialdemokratiet, nemlig nedsættelsen af et hurtigt arbejdende udvalg, der kan komme med forslag til forebyggende aktiviteter mod bandekriminalitet.

Uden for rådhuset havde Morten Ulrik Jørgensen (NytGribskov) denne kommentar til Frederiksborg Amts Avis:

- Vi var nødt til at forlade mødet. Vi er blevet mødt med arrogance, som vi ikke har været udsat for tidligere. Han giver os jo ikke mulighed for at diskutere, om det er mere vidtgående at sende en sag til udvalgsbehandling end at tage stilling til et forslag om at lave en rundkørsel. Det er ham selv, der har skåret ned på antallet af byrådsmøder. Vi får derfor nogle mega lange møder med maratondagsordener, og hvor vi ikke får mulighed for at komme med vores synspunkter. Han presser os og siger, at hvis ikke vi bliver færdige i aften, må vi mødes næste morgen klokken 08:00. Det vil vi hellere være med til end at opleve det her, siger Morten Jørgensen.

Cirka 15 minutter efter, cirka klokken 23:20, afslutter Kim Valentin byrådsmødet med denne bemærkning:

- Tak for i aften. jeg vikl ikke sige tak for god ro og orden. Det siger jeg med smil på læben, for jeg håber, at alt er godt, når vi mødes næste gang.

Det åbne byrådsmøde begyndte klokken 19:00. Der var i alt 36 punker til behandling plus fem efterretningssager. Inden det åbne møde havde byrådet holdt et to timer langt lukket møde, hvor der blev behandlet i alt otte sager.