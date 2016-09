Se billedserie Begivenhederne i en kommende børnebog fra Steen Christensen og Kamilla Barslund, kommer til at foregå i Helsinge. Foto: Camilla Nissen

Helsingehelt med i ny børnebog

Gribskov - 16. september 2016 kl. 04:00 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Aske, Emil og Helsingehelten er de tre karakterer, som læserne kommer til at møde i en ny børnebogserie af skolelærer og forfatter Steen Christensen, København, samt Kamilla Barslund fra Helsinge, der som mediegrafiker og billedkunstner skal stå for den kreative del med illustrationer og grafisk arbejde. Handlingen i bøgerne skal finde sted i Helsinge med genkendelige navne på steder, butikker, skoler osv. Håbet er, at bogen kan udkomme til foråret.

- Jeg skrev en børnekrimi tidligere i år, og Kamilla var med i min responsgruppe. Jeg kender Kamilla fra højskole, og da jeg havde fået mod på at skrive mere, tænkte jeg på, at hun og jeg kunne lave noget sammen, hvor hun fungerer som grafiker og tegner. Jeg tænkte, det var en god idé, at bogen skulle foregå et bestemt sted, og Helsinge er oplagt, da den har en tilpas størrelse - den har de ting, en by skal have - og Kamilla kommer herfra, siger Steen Christensen.

- Vi skal gå på opdagelse i bybilledet og bruge de karakteristika, byen har, supplerer Kamilla Barslund.

I bøgerne kommer man til at følge vennerne Aske og Emil. Aske er den udfarende, der får alle idéerne, uden at tænke så meget over konsekvenserne, mens Emil er mere forsigtig, men hopper med ombord. Og så er der Helsingehelten.

- Det er en lidt speciel rolle. Ingen ved, hvem han er. Men drengene tror, de ved, hvem han er, siger Steen Christensen.

- Det appellerer til hele den fantasi-virkelighed, som er en naturlig del af børns liv, siger Kamilla Barslund.

Meningen er, at børn selv skal kunne læse bogen, der kommer til at henvende sig til børn mellem otte og ti år.

- Spænding er en vigtig del af bogen. Der skal være action, og det skal være en bog, som otte-ti-årige børn selv kan læse, siger Steen Christensen.

Børneby

Kamilla Barslund, der arbejder som marketingkoordinator, er med i bestyrelsen bag foreningen Danmarks Bedste Børneby - så hun håber, at en bog med specifikke stednavne fra Helsinge kan være med til at understrege, at byen er et godt sted for børn.