Det gibber stadig i Helle Frederiksen, når hun kører forbi det sted på Valbyvej, hvor trafikuheldet skete.

Helle tog styring ved færdselsuheld

Gribskov - 09. september 2016 kl. 04:00 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

29-årige Helle Frederiksen fra Rågeleje hædres fredag af Nordsjællands Politi for at vise handlekraft og overblik, da hun lørdag den 14. maj hjalp til med at dirigere trafikken, tilse tilskadekomne og give meldinger til Alarmcentralen efter et færdselsuheld på Valbyvej.

- Vi kommer kørende fra Rågeleje, og jeg kan se, at der er stor tumult, og to biler holder malplaceret på vejen med det, der er tilbage af fronten, mod hinanden. Vi stopper bilen og stiger ud for at se, hvad vi kan gøre. Bilerne ligner ikke biler længere. Vi får at vide af dem, der er i gang med at hjælpe, at der er tre-fire skadekomne. Ingen har ringet 112. De kan ikke få forbindelse, fortæller de. Men jeg kommer i gennem, fortæller Helle Frederiksen, da vi har sat hende stævne på det sted på Valbyvej - midt på en bakke med udsigt til Valby Kirke - hvor ulykken var sket.

- Jeg finder ud af, at der er to tilskadekomne. Den ene var uden for bilen, og min mor gik hen til ham for at hjælpe med at stabilisere nakken. Den anden er fastklemt. Jeg får forbindelse til 112 og fortæller, hvad der er sket. Der er bilrester og benzin ud over hele vejen. Og masser af blod og glasskår, fortæller hun.

Helle får dirigeret trafikken uden om Valbyvej, da der er ved at opstå kaos. Hun får også organiseret de mennesker, der forsøger at hjælpe. Hun tilser og taler desuden med den tilskadekomne, der befinder sig i bilen, da han ser ud til at være ved at miste bevidstheden.

- Jeg får råbt, at vi må få stoppet trafikken. Jeg får folk til at finde brandslukkere og hente tæpper. Jeg tror, jeg kan reagere på den måde, fordi jeg er vant til at have overblik i mit arbejde som rådgiver i Nordea, hvor jeg er under uddannelse. Det er naturligt for mig at hjælpe, og jeg har også været på førstehjælpskursus. Men jeg fik at vide, at det var sejt, at jeg kunne bevare overblikket. Mange går i panik og ved ikke, hvad de skal gøre, siger Helle Frederiksen.

Selvom hun mener, at hun blot gjorde sin pligt, er hun stolt over at blive indstillet til en dusør fra Nordsjællands Politi.

- Jeg er stolt over det, men mener også, at jeg gjorde min pligt. Jeg havde ikke selv troet, at jeg kunne reagere på den måde, hvis jeg kom til et færdselsuheld. Jeg troede, jeg ville gå i panik. Så jeg er da stolt over at blive anerkendt. Og jeg har en søn på fem år, som glæder sig til at skulle med ind på politistationen, smiler hun.

De første par dage efter ulykken brugte Helle meget tid på at tale med folk om hændelsen. Selvom der er gået nogle måneder, kan hun stadig mærke ubehag i kroppen, når hun kører forbi stedet på Valbyvej.

- Jeg slipper lige speederen engang, selvom jeg overholder hastigheden, siger hun.