Se billedserie GymHelsinge spænder vidt. De yngste gyumnaster er ét år. De ældste 80, sagde Jørgen Simonsen. Foto: Lars Skov

Hæder til 190 medaljevindere

Gribskov - 07. marts 2017 kl. 21:31 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ved en festlig sammenkomst på Gribskov Rådhus i Helsinge tirsdag aften blev årets idrætslederpris givet til Agnethe Christiansen, der er formand for den selvejende institution Helsinge Rideklub.

Som årets fund blev kåret svømmeren og udspringeren Anastasia Derret, der dyrker sin sport i Farum. Årets Foreningspris blev uddelt til GymHelsinge.

Det var næstformanden i Gribskov byråds kultur-og idrætsudvalg Jørgen Simonsen, der stod for kåringen og holdt tale for prismodtagerne.

Om Agnethe Christiansen, der om kort tid fylder 80 år, oplyste han, at hun har været medlem af Helsinge Rideklub i 65 år. Hun har været formand for bestyrelsen og er i dag formand for den selvejende institution, som ejer klubbens ridehal, stalde og baner i Skærød.

- Vores prismodtager har som rytter været både modig og dygtig. Nogle siger, at hun næsten har været med til DM i military. I hvert fald kunne en udskiftning af hoften ikke forhindre hende i at ride springning, så hvad der kan stoppe hende, er ikke godt at vide, sagde Jørgen Simonsen.

Med titlen fulgte en gavecheck på 5000 kroner, blomster og et diplom.

Årets fund

Om Årets Fund, den 13-årige Anastasia Derret, sagde Jørgen Simonsen, at hun dyrker en sportsgren, som det ikke er muligt at dyrke i Gribskov, og at det derfor er nødvendigt for hende at søge udenbys. Det er noget, hun begyndte på i 2013. Hun begyndte dog endnu tidligere at dyrke gymnastik , hvor hun opnåede perfektion i sin træning. Det var en fordel på længere sigt, men til gengæld krævede det tålmodighed. Det har vores prismodtager vist og har nu opnået at kunne uføre flotte og sikre spring.

- Efter tre års koncentreret træning er grundlaget skabt til at overskride grænserne til et højt niveau i udspring. I 2016 debutterede hun ved de danske årgangsmesterskaber og kom hjem med guld og bronze på henholdsvis 1 m og 3 m vippe. Efterfølgende har hun deltaget i internationalt stævne og slået sin egen rekord, hvorefter hun blev udtaget til juniorlandsholdet. Her repræsenterede hun Danmark ved Nordiske Mesterskaber, sagde Jørgen Simonsen Også hun fik blomster og en gavecheck på 5000 kroner.

Årets forening

GymHelsinge, der fik foreningsprisen, spænder vidt, sagde Jørgen Simonsen.

- Der er gymnaster lige fra ét års alderen og helt op til 80 år. Foreningen spænder vidt, fra begyndere og motionister til elitefolk. Den har trænere, som får en god træneruddannelse og en uddannelse i at være leder i hallen. De lærer at planlægge, tilrettelægge, og organisere en idræt. De lærer at håndtere børn og deres forældre, sagde Jørgens Simonsen.

GymHelsinge har i 2016 haft en flot medlemsfremgang. Der har også været fremgang i initiativer, hvor det bl.a. kan nævnes, at den holder Åben Hal to gange om måneden. Her bliver dørene til springhallen åbnet, hvor der naturligvis er uddannede instruktører med, således at sikkerheden er i top, lød det videre, inden en gavecheck på 10.000 kroner samt blomster og diplom blev givet til foreningen.

Til prismodtagerne var der desuden glas fra Glashytten i Tisvilde. Glassene var lavet i rød-hvide dannebrogsfarver. Det var der også til de 190 idrætsudøvere, som blev hædret, fordi de i 2016 vandt medalje ved et stort mesterskab - hvad enten der ar tale om et Sjællandsmesterskab eller et Verdensmesterskab. De fik også hver en sportstaske og et håndklæde med kommunens logo.

Navnene på de 190 idrætsudøvere, som blev hædret med glas, diplomer og håndtryk kan ses her:

Gribskov Petanque

Mikkel Horn (Guld DM)

Bokse Team Helsinge

Mickel Gierringe (Guld SM og DM U19)

Ramløse Judo og Jiu Jitsu

Mikkel Rud, Mia Rud og Mia Olesen (Guld SM)

Daniel Leighter Dyhrberg (Guld DM)

Gribskov Bueskytteklub

Jacob Lauridsen (Guld DM)

Malte Wagner Ludvig(Guld SM)

Gilleleje Bokseklub

Oliver Møllenberg (Guld DM U17)

Bekhan Mahauri (Guld DM U17 begyndere)

Nordkystens Bueskyttelaug

Sebastian Hvidberg (Guld inde, Bronze DM ude Mikro)

Leonora Christine Guld Region Østmesterskaber)

Hess-Petersen (Barbue Aspirant)

Casper Petersen (Guld DM ude Mikro)

Tobias Magnussen (Guld SM og DM ude, Sølv DM inde)

Helsinge Svømmeklub

Emily Gantriis (Guld Junior EM 4 x 100 m fri, guld junior

DM 50 m fri, Sølv Senior DM 50 m fri m.v)

GymHelsinge

Steven Nash (Guld EM)

Mie Rothe (Sølv EM)

Kim Fischer (Bronze EM)

Dorthe Jensen, Mikkel Jul Mortensen, Thor Belza, August Tolversen, Anton Rydahl, Tobias Sørensen, Benjamin Jensen, Johan Lai Byberg, Johan Rasmussen, Martin Kjærgaard, Markus Lohmann, Mille Jensen, Isabella Højer, Julie Barfoed Jakobsen, Emma-Sofie Larsen, Amalie Skjernov, Viktoria Rosager Hansen, Julie Sjøgaard, Nana Schaldemose, Celina Lundin,

Maja Polla, Instruktører: Alexander Pedersen, Anders Rydahl, Marcus Banck-Petersen, Paul-Atle Le Fevre Roy, Kim Fischer, Henrik Smedegaard Jensen og Mie Rothe (Guld DM)

Cecilie Madsen, Cecilie Rasmussen, Mille Gylling, Amalie Haim, Amalie Wulff, Julie Andersen, Isabella Lindeblad, Instruktører:

Katrine Juul Rhiger, Olivia Barfred, Tobias Fischer Jensen, Ida Schaldemose Nielsen, Bianca Nellemose, August Søndergaard, Silje Zoffmann (Guld SM og DM).

Anna Willen, Angelina Marshall, Caroline Jæger, Laura Rosenstrøm, Line Larsen, Emilie Foged Larsen, Emma Johannessen, Isabell Asmussen, Siff Schlyter, Cecilie Poulsen, Mathilde Eriksen, Isabella Christensen, Ida-Maria Olsen, Signe Hamborg, Alberte Olander, Nicoline Lomholt, Amalie Pedersen, Laura Willen, Mille Jakobsen, Karoline Brendstrup, Adelina Ekvall, Astrid Gerner Frost, Freja Birch, Claudia Ilona Hansen, Josefine Riisager, Nana Olesen, Sigrid Spiegelhauer Rasmussen, Therese Villefrance, Thilde Lewalski, Vigga Gregersen, Instruktører: Kim Fischer, Henrik Smedegaard Jensen, Mie Rothe, Katrine Juul Rhiger, Line Foged Møller og Emma Sørensen (Bronze DM)

BUSHI

Alexander Derret (Guld SKIF DM Holdkumite, Sølv SKIF DM Kumite)

Arnar Klargaard (Guld SKIF DM Holdkumite)

Caroline Jensen (Sølv WIKF EM, Guld DM Kumite)

Christian Thalsøe (Sølv SKIF DM Kumite)

Daniel Stauning (Guld DM Kumite) Shobu Ippon (Guld SKIF DM Kumite)

Erika Batakujevic (Guld WIKF EM Kumite, Sølv DM Kumite

Kata Freja Mainz Bendtsen (Bronze SKIF DM Kumite)

Laila Delsouz (Bronze DM Kumite & Guld SKIF DM Kumite)

Laura Lyck (Guld WIKF EM Kumite, Sølv WIKF EM Holdkumite m.v.)

Shobu Ippon (Guld DM Kumite)

Mads Mainz Bendtsen (Bronze WIKF EM Kumite .Bronze WIKF EM Holdkumite

m.v.)

Malou Thalsøe (Guld SKIF DM Kumite, Bronze SKIF DM Kata)

Mikkel Stauning (Bronze DM Kumite, Sølv SKIF DM Kumite)

Nicolaj Lindhage (Sølv DM Kumite, Guld SKIF DM Holdkumite m.v.)

Oscar Backer (Sølv WIKF EM Kumite, Sølv DM Kumite m.v.)

Philip Carlsen (Sølv SKIF VM Kumite, Grand Champion Guld NM og DM m.v.)

Vanessa Radakovic (Bronze WIKF EM Kumite,Sølv DM Kumite)

Victor Emborg (Bronze SKIF Kumite)

Victor Jay (Bronze DM Kumite, Sølv SKIF DM Kumite m.v.

Søborggård Rideklub

Aberte Blume Kjøller, (Sølv NM U17, Bronze DM U17)

Julie MüllerBronze (DM Military)

Louise Dyhr Andreasen, Nicole Haurskov Badihi og Nicole Haurskov Badihi (Sølv DM Pony - Hold - Military

Team Helsinge Håndbold

Filippa Sand, Trine Ellen Vedel Andersen, Isabell Englund, Ida Bruhn-Larsen, Sofie Prang, Frederikke Kristensen, Maria Søndergaard, Tiril Stenhøj Schiøtz, Mynte Sikla Saabye Nielsen, Trænere:

Niclas Jensen og Morten Prang (Guld SM U12 A-Række

Helsinge Skytteforening

Henning Pries (Sølv DM 300 m, Bronze DM Terræn m.v.)

Vejby Billard Klub

Jonas Threms (Guld DM 5 kegler for juniorer m.v.)

Thomas Bræck, Ole Nymark og Michael Sørensen og (Guld DM Elitehold kegler)

Thomas Larsen og Bjørn Cordius (Guld Reg.mesterskab 3-bande stafet hold)

Gitte Pedersen (Guld Reg.mesterskab kegler m.v.)

Nordtrim

Preben Hammershøj, Søren Thilst Grande og Leif Petersen (Guld DM for hold halvmaraton 70-74 år)

Annie Gyde Pedersen (Guld DM maraton 60-64 år)

Ramløse Skytteforening

Jan O. Larsen, Stig Munkholm, Bjarne Sørensen, Lasse Sommer, Theis Decker, Dennis Kristiansen, Lars Bruhn-Larsen, Kim Kristiansen og Mogens Bering Larsen, (Guld DM foreningshold,Guld LDU Turnering m.v.)

Per C. Madsen (Sølv NM veteran 1-håndshold 25 m FRI pistol m.v.)

Helsinge Badminton

Jan Petersen og Helle Blomsterberg (Sølv VM Mix double +50, Guld DM Mix double +50 m.v.)

Tisvilde Hegn OK

Agnes Nørgaard Kracht (Guld DM stafet & lang orientering D 20 m.v.)

Amanda Falck Weber (Bronze EM junior stafet orientering D 20. Guld

DM ultralang m.v.)

Asger Skytte Kirkegaard (Guld DM stafet orientering H 20 m.v.)

Bente Madsen (Nr. 4 VM veteran spring MTB orientering, Guld DM sprint orientering D 50 & D 55 m.v.)

Birgit Olsen Nr. 4 VM veteran mellem MTB orient D65

Carl Emil Schøier Kovsted (Guld DM Stafet orientering H 20

Dennis Øbro og Ea Bregensøge (Ungdomstrænere for DM medaljevindere)

Emil Øbro og Henrik Markvardsen (Guld DM nat orientering m.v)

Ida Øbro og Jakob Landsperg (Guld DM stafet m.v.)

Jesper David Jensen (Guld DM mellem orientering, stafet orientering m.v.)

Keld Johnsen (Sølv VM veteran sprint orientering, Guld DM sprint orientering m.v.)

Klaus Olsen (Nr. 4 VM veteran lang MTB orientering m.v.)

Leif E. Larsen (Guld DM nat orientering m.v.)

Line Cederberg (Bronze Junior EM stafet orienteering m.v.)

Mathilde Nørgård Kracht og Ole D. Jensen (Sølv DM stafet orientering m.v.)

Poul Erik Birk Jakobsen "Røde" (Guld DM mellem orientering, Sølv DM sprint orientering H 90)

Preben Jørgensen og Rolf Valery (Guld DM stafet orientering H 40 m.v.)

Sidse Tillingsøe (Sølv DM nat orientering D 16 m.v.)

Stefan Pedersen (Ungdomstræner for DM medaljevindere)

Svend Mortensen (Holdleder for klubholdets DM-bronze)

Tenna Nørregaard Landsperg (Guld DM mellem orientering m.v)

Thomas Greve Jensen (Guld VM veteran sprint orientering, guld DM nat orientering m.v.)

Tim Falck Weber (Nr. 7 VM lang orientering H 50, Guld DM stafet orientering m.v.)

Tobias Olloz (Sølv DM mellem orientering H 12, Guld SM lang orientering m.v.)

Xenia Bregensøe (Guld DM nat orientering D 14

Andre klubber

Idrætsudøvere, der bor i Gribskov Kommune, men dyrker idræt i andree kommuner:

Hillerød Badminton Klub:

Emma Igel (Guld SM U17- 19 Dame double badminton)

Lyngby Udspringsklub:

Anna-Marie Derrett (Guld Dansk årgangsmesterskab Udspring fra 1 m, 3 m & 5 m.)

Farum Familie Svøm:

Anastasia Derrett (Guld Dansk årgangsmesterskab Udspring fra 1 m & bronze 3 m )