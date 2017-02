Se billedserie Den nye springhal har fået medlemstallet i GymHelsinge til at stige til nye højder, fortæller formand Anja Kühl. Foto: Kenn Thomsen. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Gymnaster strømmer til Helsinge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gymnaster strømmer til Helsinge

Gribskov - 23. februar 2017 kl. 10:31 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gymnastikforeningen GymHelsinge har fået mere end 200 nye medlemmer på cirka ti måneder. Det fortæller en stolt bestyrelsesformand for GymHelsinge, Anja Kühl, der ser det som en tydelig effekt af det nye springcenter ved Helsingehallerne, som blev taget i brug i maj måned. I alt har klubben nu 1.441 medlemmer mod cirka 1.200, før springhallen blev taget i brug.

- Vi har set en stigning på 20-25 procent i både hold og medlemmer. Vi åbnede springcenteret i maj, fordi vi netop gerne ville have et boom i medlemmer, der gerne vil dyrke sport. Udover at vi har fået flere medlemmer, har vi hver anden søndag åben hal, hvor man for 30-40 kroner kan komme her og bare lege og hoppe og springe. Og alle de børn, der kommer, er ikke allesammen registeret. Så vi har fået mange flere til at dyrke spring. Det er fedt at være en del af, siger Anja Kühl.

Hun fortæller, at alle springholdene blev fyldt op på en uge, og man derfor måtte oprette nye hold.

- Så selvom hallen er 2400 kvadratmeter, er den nærmest allerede for lille, siger hun.

Også for trænere er springhallen attraktiv. Udover 80 timeløns-ansatte instruktører, der træner et-to hold for et mindre beløb, har GymHelsinge nu fået tre fastansatte instruktører tilknyttet, efter de nye faciliteter er blevet taget i brug.

- En er flyttet hertil fra Silkeborg, fordi han gerne vil være en del af det. Derudover har en træner taget turen hjem fra Island for at være med. Én ting er springhallen, men det handler også om kulturen - at vi virkelig vil det, siger Anja Kühl.

- Jeg forudser, at det vil vokse med flere fastansatte. Jeg kunne også se et potentiale i at lave noget i hallen i dagtimerne for eksempelvis skoler, børnehaver og FO'er, som kunne have glæde af at komme her, ligesom de tager i svømmehallen en gang i mellem, siger hun.

De nye medlemmer er både børn, der aldrig har dyrket gymnastik før, og børn, der har skiftet fra andre klubber i kommunen. Men der er også flere, som kommer fra andre kommuner og sågar langvejs fra.