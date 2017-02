Grøn planet til nationalpark

Sådan siger borgmester i Gribskov Kommune, Kim Valentin (V). Hans vision er, at Esrum Kloster inden for fem-ti år får et center for den biodiversitet, der findes i området. På samme måde som Den Blå Planet formidler viden og oplevelser om hav og vand, kunne der ved porten til nationalparken etableres et center, der gjorde det samme for dyre- og planteliv i skov, søer mm.