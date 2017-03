Der fældes gamle træer i statsskovene for at skaffe indtægter til Naturstyrelsen. Verdensnaturfonden vil have stop for fældningerne. Foto: Hanne Guldberg Mikkelsen Foto: unknown

Gribskovs træer går op i røg

Gribskov - 03. marts 2017

- Hold snitterne fra de store gamle træer. De skal ikke gå op i røg.

Sådan lyder det fra www-naturfonden, Bo Normander.

Det sker på baggrund af, at Naturstyrelsen for øjeblikket fælder en masse gamle 100- til 200-årige bøge- og egetræer. Disse gamle træer har, ifølge Verdensnaturfonden, ekstra stor betydning for biodiversiteten. Fældningen sker for at skaffe naturstyrelsen penge til diverse aktiviteter indenfor naturpleje og fritidsliv.

- To ud af tre gamle træer fældes altså blot for at ende som flis - eller gå op i røg i private brændeovne. Det giver en meget beskeden indtjening for staten, og gør den aktuelle fældning af gamle træer grotesk, siger WWF, Verdensnaturfondens programleder for skov og biodiversitet, Bo Normander.

Ifølge Verdensnaturfonden drejer det sig for Gribskovs vedkommende om, at 64 procent af det, der fældes, går op i røg som enten flis eller brænde.

Naturstyrelsen tjener derfor ikke meget på salget af stammer, anfører Verdensnaturfonden i sin protest.

I runde tal kan man få 1000 kroner pr. rum-meter bøgetræ, der sælges til planker. Til sammenligning får man i dag omkring 300 kroner for brænde-træ pr. rum-meter.

- Vi er imod fældningen af de gamle træer - der må laves en time-out, indtil det er udpeget, hvor urørt skov skal ligge, lyder det fra Bo Normander.

WWF ønsker altså et stop for den fældning, der netop nu pågår.

Regeringen står foran at skulle udpege 25.000 hektar statsskov som urørt skov og biodiversitets-skov. Udpegningen ventes at ske tidligst ved udgangen af 2017.

- Fældningsstoppet bør løbe minimum indtil udpegningen af de 25.000 hektar urørt skov er på plads, understreger Bo Normander.

- Det er tåbeligt, hvis vi inden årets udgang har fældet de gamle træer, som skal udgøre den urørte skov.

Et gammelt træ er bedre for skovenes truede arter end unge træer. Hulrugende fugle og flagermus for eksempel sig kun ned i gamle træer. Samtidig har et gammelt træ tykkere bark og pletter med råddent ved, hvor insekt- og svampeliv kan trives