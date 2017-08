Søndag var der igen jagt og gruppeslagsmål ved stationen i Helsinge. Foto: Sabine Lai Ovesen

Gribskovs handleplan for bander på vej

Gribskov - 15. august 2017 kl. 15:21

Af Hanne Guldberg Mikkelsen

- Hvis handlingsplanen siger, at vi skal finde flere penge, skal vi overveje det. Det koster jo også en bondegård hver gang, der er bare een, der ender i bandemiljøet. Så forebyggelse er en klog investering.

Sådan lyder det fra borgmester Kim Valentin (V) efter et møde i Risikoudvalget mandag. Til oktober vil der foreligge en handleplan for, hvordan Gribskov Kommune fremadrettet skal arbejde med at forebygge bandeaktiviteter.

Det nye Risikoudvalg mødtes mandag med relevante personer i lokalsamfundet.

- Vi havde gode indlæg fra erfaringer i Høje Tåstrup. Nogle af de ting kan vi lige så godt gøre fra start, siger borgmester Kim Valentin.

- Noget af det, der kom frem var, at hvis vi for eksempel har et boligområde, så skal vi være bedre til at arbejde med den sociale kapital - og der ligger blandt andet det i det, at vi bruger ressourcer på at gøre det rart at bo der. Vi kan for eksempel kommunikere med boligselskabet og fjerne de områder, hvor bandemedlemmer kan gemme sig, rydde op og åbne områder, så det er sværere at skjule sig og nemmere for politiet at arbejde.

Borgmesteren erkender, at der findes personer i bandemiljøet, der er udenfor rækkevidde - de såkaldte »røde«.

- Dem skal politiet agere i forhold til. Vi skal ikke bruge ressourcer på de hårdkogte. Men dem, der er »gule« og »grønne«, skal vi gøre noget for, siger borgmesteren.

- Her kan vi for eksempel arbejde med kultursammenhænge - det er jo ingen hemmelighed, at mange er ikke etnisk danskere.

Der er ikke sat tal på, hvad en fremadrettet indsats vil koste.

- Jeg tvivler ikke på, at det her kommer til at koste. Men vi har allerede allokeret ressourcer. Nu skal vi også finde ud af, hvad vi bruger tiden på - og hvad det kan betale sig at bruge penge på.

Kim Valentin fremhæver, at der prioriteres og arbejdes hurtigt med området.

- Vi tog beslutningen i juni og er i gang nu - vi ikke vil finde os i de uroligheder, vi har haft.

Det var urolighederne i forsommeren, hvor der indførtes visitationszone i Helsinge, der satte fokus på behovet for en strammere politik på området. Behovet blev understreget denne søndag, da der var masseslagsmål ved stationspladsen - uden at politiet dog har ønsket at sige, det var banderelateret.

