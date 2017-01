Gribskov-band klar til talentshow

Der er fuld knald på bandet Ramblin' Bandits. Både når de står på scenen og spiller deres rockabilly musik, og når det kommer til at få skabt sig et navn i en fart. Bandet, der består af medlemmer fra Ramløse, Annisse og Holløse har blot eksisteret siden januar 2016 og har allerede spillet på festival med internationale navne, ligesom Ramblin' Bandits er signet af Europas største pladeselskab inden for Rockabilly-genren, der opstod i 50'erne som en af de tidligste udgaver af rock n' roll.

Og lørdag aften kan hele Danmark så stifte bekendtskab med bandet, når de står på scenen i »Danmark har talent,« der sendes på Tv2 klokken 20. Bandet er blevet inviteret til at medvirke i programmet og takkede ja, efter at have overvejet tilbuddet.

- Vi har valgt at gøre det for at have det sjovt og opleve så meget som muligt. Det er sjovere end at stå nede i hjørnet i øvelokalet. Indtil videre går det over al forventning for os, så jeg ved ikke, hvad sker efter lørdag, siger Lasse Eriksen, der har oplevet, at alle kan forholde sig til rockabilly-musik.