Se billedserie Tisvillde Hegn - giver den perfekte ramme for skovture med familien og motionister, der nyder udfordringerne i det varierede terræn. Foto: Allan Nørregaard

Gribskov Kanon 2017 - helt uden moralisering

Gribskov - 01. januar 2017 kl. 16:00

Det er forskellighederne, der gør Gribskov til et spændende sted at bo og besøge - samt at forsyne med nyheder.

Forskellighed og mangfoldighed er ingen hindring for et samliv eller et samarbejde, fastslår redaktørerne Karl Erik Frederiksen fra Frederiksborg Amts Avis og Jesper Gisli fra Ugeposten i den Gribskov Kanon, som de to avisers redaktioner nytårsdag offentliggjorde ved et stort fest i Kulturhavn Gilleleje.

I denne kanon oplistes ti emner, som de to avisers læsere har foreslået bliver en del af denne kanon.

- Der er altså ikke tale om, at redaktionerne vil optræde moraliserende og fortælle læserne, hvad de skal opfatte som ægte »gribskovsk«. Indholdet i Gribskov Kanon 2017 er derimod, hvad læserne opfatter som noget typisk for dette geografiske område, som i nu ti år har heddet Gribskov Kommune, lød det i Karl Erik Frederiksens velkomst til arrangementet.

Gribskovkanonen foreligger nu som en lille tryksag, der distribueres fra rådhuset i Gribskov Kommune, og som i øvrigt vil kunne afhentes på de to avisers redaktioner. De ti omtalte emner nævnes i alfabetisk rækkefølge - og overskriften til hvert emne er udtryk for, hvad dommerpanelet har opfattet som mest væsentligt for det enkelte emne.

De ti emner omtales i Gribskov Kanon 2017 på denne måde:

Cirkus Kanutski

Det vrimler med børn og unge, der bruger deres fritid på at glæde andre børn såvel som voksne med deres underholdning.

Cirkus Kanutski er første stop på vej mod en karriere eller en ungdom med selvværd og udstråling.

De fortsætter i ungdomscentrenes musicals og dramahold, i teatergrupperne Dramaterne og Ramløse Scenen samt i øvecontainerne. Nogle når videre til det Kongelige Teater - og måske til Orange Scene.

Det våde får

Fødevareproducenter af en hver art producerer lækkerier for smagsløg og giver fastboende og turister gode kulinariske oplevelser.

I Gribskov produceres alt til et veldækket bord. Produktionen og nydelsen af lokale fødevarer er i sin vorden.

Det Våde Får er den lokale øl med smag af såvel gode råvarer og håndværk som ildsjæle og iværksætteri.

Esrum Kloster

Det var munkene, der byggede klosteret, som nu er den naturlige indgang til nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Tæt på klosteret findes Danmarks reneste sø, Esrum Sø, som pramdragernes kanalsystem forbinder med Øresund.

Middelalderens historie sætter præg på landskabet med ruiner fra slotte og herregårde i Asserbo og i Søborg samt de mange sognekirker.

Grisen

Toget er med til at fastholde Gribskov som en del af Hovedstadsregionen.

Det sørger for, at tusindvis af mennesker kan komme til og fra arbejde, eller for at faste feriegæster kan komme frem til

deres sommerhus sikkert og billigt.

Grisens stationer er de naturlige knudepunkter for buslinjer, der binder Gribskov sammen på kryds og tværs.

Græsted Revy

Hver sommer får revyen sat Gribskov på landkortet. Fra nær og fjern møder publikum op for at lade sig underholde af professionelle skuespillere og musikere i en hyggelig krostemning.

Græsted Kro giver næring til en by, som også nyder godt af aktive frivillige, der tiltrækker publikum til en stor eventplads med veterantræf og -tog, nostalgi og store arrangementer.

Musik i lejet

Danmarks bedste festival, hvor alt går op i en højere enhed af musik, fest, sanser og den smukke solnedgang på stranden i Tisvildeleje.

De mange mennesker, der tiltrækkes af den gode musik og stemning om sommeren på stranden, eller i byerne, ved Bakkefesten og

andre store fester - samt serien af koncerter i de 13 kirker - giver grobund for et rigt kulturliv, der lever videre, når sommerens mange gæster er taget hjem.

Stafet for livet

Hvis alle blev hjemme og passede sig selv, ville Gribskov være et fattigt sted at bo i og besøge. Vi møder de frivillige i biograferne, i idrætsforeningerne, på museerne, i frivilligcentrenes mødegrupper, i humanitære organisationer og for eksempel i Stafet For Livet.

At arbejde som frivillig er at yde hjælp til selvhjælp.

Sildemad på Gilleleje Havn

En sildemad på lokalt brød, og med lokale drikkevarer i glassene kan nydes på en af havnens hyggelige restauranter, der ligger side om side med kuttere og det aktive fiskerierhverv, der altid har kendetegnet Gilleleje.

Alt godt fra havet giver smag på Gilleleje og er indgangen til den sjællandske riviera samt en kulturhavn, der forbinder havnen med

byens handelsgader

Springhallen

Springhallen i Helsinge - en af kronjuvelerne i Gribskovs idrætsliv - giver gymnaster fra hele Gribskov perfekte rammer for at dyrke deres idræt. Et symbol på et idrætsliv med bredde og elite.

Her trives motionister, der får sved på panden i lokale sportshaller og idrætsanlæg, samt unge talenter, som Gribskov Elite og Talentudvikling hjælper med at komme øverst på medaljeskamlerne i ind- og udland.

Tisvilde Hegn

Et stort naturområde med stor biodiversitet, midt mellem rivieraens lange sandstrand og Danmarks

største sø Arresø.

Tilstødende vådområder gør det til et eldorado for fugle, vildt og sjældne planter samt de mange mennesker, der vil nyde synet af dem.

Området giver den perfekte ramme for skovture med familien og motionister, der nyder udfordringerne i det varierede terræn.

Tak

Tak til læserne, der kom med forslag til indholdet i Gribskov Kanon 2017.

Tak til medlemmerne af dommerpanelet: Casper Milton, sanger, Frederikke Lynæs Strand, kulturkoordinator, Helena Hauge, sognepræst, Jacqueline Godske, danseskoleindehaver, Niels Worm, vildtkonsulent, Poul Carlsen, tegner og Rikke Njust, centerleder.