Gribskov Gymnasium får HF

Baggrunden for ansøgningen om oprettelse af et HF-tilbud på gymnasiet er et ønske om at bidrage til, at flere unge mennesker i området får adgang til en ungdomsuddannelse, skriver Gribskov Gymnasium i en pressemeddelelse.

I begrundelsen for godkendelsen lægger STUK (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet) da også vægt på, at der sikres et lokalt dækkende udbud, og at gymnasiet med det nye HF kan bidrage til at løfte det generelle uddannelsesniveau i området.