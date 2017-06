Gribskolen har af Undervisningsministeriet fået lov til at nedsætte undervisningstiden med fire timer om ugen for eleverne mellem 4. og 9. klasse. Foto: Lars Skov Foto: Fotograf Lars Skov

Send til din ven. X Artiklen: Gribskolen vil lave masterclasses Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gribskolen vil lave masterclasses

Gribskov - 13. juni 2017 kl. 13:11 Af Sabine Lai Ovesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

50 danske folkeskoler har af Undervisningsministeriet fået lov til at lave kortere skoledage for eleverne. Én af de skoler er Gribskolen, der har afdelinger i både Græsted og Esrum. De vil skære fire ugentlige timer væk hos eleverne fra 4. til 9. klasse, og de timer kan i stedet bruges på forskellige masterclasses.

- Det er rigtigt positivt, og jeg glæder mig til det. Jeg tænker, at det bliver en fornøjelse for både elever og lærere, forklarer skoleleder Marianne Vedersø Schmidt.

Frigiver flere ressourcer

Ifølge skolelederen ansøgte Gribskolen om at få lov til at nedsætte deres skoletid, fordi de lange eftermiddage ikke gav den ønskede effekt.

- Både forældre og elever - og nok også lærere - synes, at udbyttet af de sidste timer er meget lille. Men det væsentligste argument for mig er, at kernen i folkeskolereformen er at hjælpe eleverne med at blive så gode som muligt, og det kan vi gøre nu, fortæller hun.

Eleverne skal ses

Nu får hver klasse altså fire timer mindre om ugen. Klassernes dansklærere og matematiklærere får hver én af de timer, og de resterende to går ind i en fælles masterclass-pulje. Klassens lærere kan derefter udvælge nogle elever, der kan have brug for en masterclass i dansk eller matematik.

Ideen er, at timerne skal bruges på enkelte elever eller mindre grupper af elever, der enten har brug for ekstra hjælp eller for større udfordringer. Masterclasses kan også foregå på tværs af klasser og fag.

- Det betyder, at eleverne vil føle sig bedre hjulpet. De vil få bedre og hurtigere hjælp, fortæller skolelederen.

Børn med overskud

Formanden for Børneudvalget, Trine Egetved (K) er glad for det nye projekt.

- Jeg håber, at der kommer børn med mere overskud og en faglig udvikling ud af det, fordi man bruger ressourcer på at sætte ind i undervisningstiden, hvor børnene er friske. Vi har et stort fokus på, at vi gerne vil øge den faglige udvikling i kommunen, så det er i fin tråd med alt, hvad vi arbejder for, fortæller formanden, der også gerne ser projektet bredt ud til resten af kommunen.

- Jeg tror ikke på, at man bliver fagligt dygtigere at længere skoledage, og jeg håber, at andre skoler også kan få denne fleksibilitet til at tilrettelægge skolehverdagen, som de har lyst.

Andre Nordsjællandske kommuner, der er blevet godkendt til forsøget, er Allerød, Fredensborg og Helsingør.