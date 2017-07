Græsted Kro ordnes fra top til tå

- Jeg tror, at de om en uges tid begynder at sætte tegl på taget. Taget var først skridt. Så kommer vinduer og kvist og facade. Og der er en masse ting, der hører sammen med det, for eksempel vand og strøm, der løber den vej. Det er et kæmpe arbejde. Plus der har været mange forskellige håndværkere på igennem tiden, så tingene er lidt spaghettiagtige oppe på førstesalen. Nu bliver det helt nyt, fortæller direktør for kroen Vibe Richardt Pock-Steen, der driver stedet sammen med sin mand, René Richardt.

Sundt for hus og ejere

- Det er rigtigt sundt for huset, og for os betyder det, at vi gerne vil have et færdigt produkt, hvor vi ikke hele tiden skal gå og småreparere. Det bliver for eksempel super lækkert at have vinduer, der ikke er punkterede. Og udefra betyder det rigtig meget, for det ligner noget, der er løgn. Det er meget slidt. Kroen kommer til at stå rigtigt flot på torvet, siger Vibe Richardt Pock-Steen, der håber, at den pænere facade kan tiltrække flere folk, der ikke kender Græsted Kro allerede.