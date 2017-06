Godhavn-forstander mister æren

Det er med nutidens øjne, man skal se på, hvad der er sket af overgreb mod drengene på skolehjemmet Godhavn i Tisvilde, mener tidligere smedemester Ole Widriksen. På hans initiativ har en generalforsamling i den kulturhistoriske forening Vejby-Tibirke Selskabet nu slettet den tidligere forstandere for Godhavn Christian Bek fra listen over selskabets æresmedlemmer, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Christian Bek stod i spidsen for skolehjemmet i årene 1950-1975, hvor drengene på hjemmet i følge en rapport fra Socialministeriet i 2009 blev udsat for fysisk afstraffelser, psykisk vold, husarrest, medicinske forsøg og seksuelle overgreb.

I samme periode stod forstanderen også i spidsen for et lokalt forsøg på at stifte et lokalt museum og udstillingssted for egnens kunst og kulturliv. Det var dette forsøg, som Christian Bek også kastede sig ud i med stor entusiasme, og som tre år før hans død gjorde ham til æresmedlem af Vejby-Tibirke Selskabet.