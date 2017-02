Gerner Frost valgt som borgmesterkandidat

- Jeg vil gøre mit yderste for at leve op til den tillid og opbakning, der er blevet vist mig af medlemmerne, lyder det fra Anders Gerner Frost.

- Jeg mener, at Gribskov har brug for en borgmester, der vil sætte handling bag ordene og sætte en tydelig politisk retning, så vi undgår den zig-zag kurs, vi har oplevet de sidste fire år. Vi har brug for at arbejde med vores lokaldemokrati på nye måder, som vi bl.a. ser det i Gentofte, hvor borgerne får en helt anden stemme i de politiske beslutninger. Det vil kræve en klar og tydelig politiske ledelse og det er jeg klar til at stå i spidsen for.