Se billedserie Maria Johansen og Peter Jensen ser fremad mod pinsetræffet. Foto: Hanne Guldberg Mikkelsen

Fuld damp frem for veterantræf

Gribskov - 20. februar 2017 kl. 07:09 Af Hanne Guldberg Mikkelsen

Veterantræffet i Græsted er flyttet ind på Fredbogård med udsigt til selve træfpladsen - og her, treenhalvmåned før det går løs, er der fuld gang i arbejdet.

Træffet tegner til at blive ligeså stort som det plejer, lover Peter Jensen, mens han fremviser de rum på gården, der er under omdannelse. Veterantræffet i Græsted år 2017 er det 21. af sin slags - og det er på mange måder helt nyt.

Søren og Dorthe Lindkilde, som indtil sidste år ledede slagtes gang, valgte at trække sig og etablere et alternativ træf ved Grønnessegård i Halsnæs Kommune samt afholde det på samme tid som "det game" veterantræf i Græsted, der kører videre med andre kræfter.

Her finder man blandt andre Maria Johansen, som i år styrer kaffeteltet. Hun har været med som træffrivillig i 15 år, og erkender - sammen med bestyrelsesmedlem Peter Jensen - at begivenhederne, der førte til at træffet sprængtes, trækker lange skygger og på mange måder har delt byen.

- Det har da haft sin pris og det har kostet venskaber, siger Maria, mens vi går rundt om Fredbogaard - hen og tage billeder foran den store Madam Blå, der står som vartegn for kaffeteltet og engang stod i Børge Kaas have.

Både Peter og Maria håber på, at det med tiden vil blive sådan, at de to træf i Nordsjælland ikke begge skal ligge i pinsen "For det er klart, det lægger et pres" - men de mener også, at veterantræffet vil stå på, at pinsen er deres, for dét træf kom først.

Parterne efter sprængningen af veterantræffet taler endnu ikke sammen, så det vil tage tid.

- Der er meget, der stadig skal klinkes. Det har været et voldsomt brud, siger Maria. De to frivillige glæder sig over, at de netop har fået domænenavnet veterantraef.dk tilbage, som Søren og Dorthe Lindkilde ellers havde "taget med sig".

Nyheder Når træffet åbner om tre måneder, vil der være mange nyheder - også for det klassiske kaffetelt:

- De to dage vil være tilbage til omkring 1910, som vi plejer, forklarer Maria Johansen.

- Men vi vil også gå længere op i tid - til omkring 1950'erne, tror jeg. Med små hatte og vide kjoler.

En anden ændring med teltet bliver, at åbningstiden udvides - måske med jazz og udskænkning.

- I det hele taget har vi indtil nu lukket klokken 22, så har der været dødt. Men vi har bevilling til klokken 24, så det vil vi gerne udnytte, siger Peter Jensen.

Og der kommer mange flere nyheder på træffet til pinse.

For det første bliver det et yngre træf, end man er vant til. Tidligere krævede det 76 år på bagen for maskiner, biler og andet at blive optaget og deltage som veteran. Nu er den grænse sat til 35 år - så kan man nemlig blandt andet byde amerikanerbiler indenfor. Dem bliver der en del af i år. Nyt er også et børnedyrskue, som arrangeres i samarbejde med 4H og Roskildedyrskuet. Her kan børnene komme med alt fra ørkenrotter til klappekøer. Og der vil blive arrangeret overnatningsmulighed for både børn og dyr på plads.

Men meget er også ved det gamle. Træffet vil stadig have stumpemarked, traktortræk, militære køretøjer, entreprenørmaskiner og gammeldags tivoli blandt andet.

Og så er "det nýe gamle træf" i øvrigt i fuld gang med at cementere det samarbejde med veterantoget i Nordsjælland, som var en af årsagerne til bruddet.

Det går fremad mod pinsen og træffet - og Maria Johansen og Peter Jensen håber, at det vil strømme til med frivillige. Der skal bruges et par hundrede.