Frontalt sammenstød i Tisvilde

Selvom der var tale om et frontalt sammenstød mellem to biler, så skete der kun materiel skade ved et glatføreuheld lørdag ved 16-tiden på Bækkebrovej ud for Klammerhøj, En 35-årig kvinde i en Skoda Fabia kom kørende mod nord ad Bækkebrovej. Hun sætter farten ned i kurven før Klammerhøj, men mister alligevel kontrollen med køretøjet, der støder frontalt sammen med en modkørende bil, der føres af en 49-årig mand. Begge er fra lokalområdet. Politiet kunne ved selvsyn konstatere, at der var ekstremt glat på strækningen, oplyser vagtchefen ved Nordsjællands Politi.