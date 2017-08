Frøken, giv mig socialens nummer

Beslutningen om at oprette denne hotline er truffet af borgmester Kim Valentin (V) som konsekvens af de klager, som Gribskov Kommune har modtaget over kvaliteten af den sygepleje, der leveres af selskabet Attendo. De henvendelser, som kommunen modtager på denne telefonlinje skal blandt andet bruges som grundlag for et møde, som Kim Valentin ønsker at holde med Attendos ledelse her i august.