Frivillige bygger festivalpladsen op

Gribskov - 14. juli 2017 kl. 14:00

Den store strandparkering i Tisvildeleje er blevet en stor arbejdsplads. Frivillige fra nær og fjern er gået i gang med at omdanne den til festivalplads for Musik i lejet, det holdes i dagene 20-.-22. juli.

De frivillige er først og fremmest gået i gang med at bygge tribunerne op til publikum samt at rejse telte og boder i de gader, der dannes på pladsen. De første frivillige begyndte mandag 04:00, og så er det ellers gået slag i slag med at få bygget det hele op.

Konstant vil der cirka 40 frivillige i arbejde, og inden festivalen åbner vil omkring 500 frivillige have været i sving alene med at bygge pladsen op, siger koordinatoren Nikolaj Agervold, der selv er ansat på Musik i Lejets kontor i København.

Tæt på 1500 frivillige vil nå at komme i sving på og omkring pladsen før, under og efter afviklingen af festivalen. Alle honoreres som minimum med fribilletter.

Den største gruppe,der har tilmeldt sig som frivillig under selve festivalen skal levere en samlet indsatstid på 12 timer. Hvis man vælger at tilmelde sig arbejdsholdene efter festivalen skal indsatstiden vare mindst 16 timer. Ud over fribilletter yder der forskellige former for forplejning i og uden for arbejdstiden samt andre goder, for eksempel mulighed for at bo på Musik i Lejets campingplads på Tisvilde Idrætsplads.

Minimumsalderen for at blive frivillig er 15 år, og man skal være over 18 år for at påtage sig opgaver med udskænkning i barerne, eller som vagter ved hegn- og porte, eller de steder, hvor man der forgår pengehåndtering. Man skal også være over 18 år, hvis man ønsker at påtage sig opgaver om natten.

Behov for flere

Alderskravet rammer blandt andet Team Renhold, der sørger for oprydning før, under og efter festivalen. Her mangler man i øjeblikket omkring 15 frivillige over 18 år.

- Der står masser af unge under 18 år på venteliste til at blive frivillig. Men mange af de vagter, som Team Renhold mangler at få besat, ligger om natten. Derfor skal man være 18 år, siger teamets koordinator Mette Tolstrup, som i festivalperioden går under tilnavnet Madam Skrald.

- I alt skal der bruges omkring 250 personer til at deles om opgaverne, og i øjeblikket mangler vi 15 personer, siger Mette Tolstrup, som nu efterlyser arbejdskraft via Facebook.

Sidste år blev der kørt 43 ton affald bort fra festivalområdet. Heraf var de 16 ton noget, som de frivillige samlede op fra pladsen samt på turene gennem byen, skovkanten og stranden, oplyser hun.

Frivillige, der vil gøre tjeneste på Team Renhold, kan skrive til mette.tolstrup@musikilejet.dk.