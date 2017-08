Fra Tisvilde til Folketinget

- Jeg har haft fokus på at få styrket fællesskabet. Men det handler også om, at vi skal tilbage til, at det ikke bare er velfærdsstaten, der tager sig af det hele, men at vi stadigvæk hjælper på tværs af generationer - at man besøger sin mor på plejehjem og så videre. Det er vigtigt at holde fast i. Måske er det noget generationsmæssigt, men jeg er bange for, at vi glemmer det personlige ansvar for hinanden. Samtidig er det jo også vigtigt, at velfærdssamfundet er der, så man kan gå på arbejde, selvom man har et barn, eller en ældre, der er syg. Vi skal have fokus på kerneydelserne. Jeg har selv en mormor på plejehjem i Gribskov - og jeg synes ikke forholdene er, som man kan forvente i et af verdens rigeste lande. Det er en af de ting, jeg går meget op i: At vi tager os af dem, der har brug for det - og at de mennesker, der har betalt skat et helt liv, får det, de har behov for.