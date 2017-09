Forvaltning flyttes tilbage til gammelt rådhus

60 ansatte i Gribskovs børneforvaltningen flyttes tilbage til Gilleleje for at give plads til frivilligcenter på Helsinges gamle tinglysningskontor, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Beslutningen blev truffet på det lukkede byrådsmøde mandag aften. Der er i alt 65 ansatte i børn- og ungeforvaltningen i de gamle tinglysningskontorer. Nu flyttes de til Gillelejehuset på Birkevang i Gilleleje, som er Græsted-Gilleleje Kommunes gamle rådhus. Dermed laver byrådet om på den organisationsplan, som blev vedtaget i foregående byrådsperiode, hvor politikken var at samle al administration i kommunens »hovedstad« Helsinge. Dermed bliver ejendommen i Gilleleje igen en stor arbejdsplads. Huset er i forvejen den faste arbejdsplads for 65 ansatte fra social- og sundhedsområdet.

Omrokeringen gør det muligt at genhuse to institutioner, som bliver hjemløse, når byggeriet på Møllebakken i Helsinge går i gang. Den ene er Helsinge Frivilligcenter, som i dag har hjemsted i byens gamle fjernvarmecentral samt naboejendommen. Den anden er Helsinge Ungdomshus, som har hjemsted i en gammel husvildebolig. Frivillighedsformidlingen skal efter planen nu flyttes til de gamle tinglysningskontorer, som er opført som tilbygninger til tinghuset. Ungdomshuset får plads i den lukkede børnehave Kongensgave, som ligger tæt på Helsinge Station.

- Som formand for social- og sundhedsudvalget og medlem af børneudvalget er jeg rigtig glad for den beslutning. Frivilligcenteret har i mange år ønsket nye lokaler, og endelig kan vi nu tilbyde nogle rigtig gode lokaler med en meget central placering i Helsinge. Det betyder, at de frivillige nu kan koncentrere sig om det, de brænder for, når de ikke længere skal bruge deres kræfter på at undersøge, hvor de skal være, lyder det fra byrådsmedlem Birgit Roswall (V), der også betegner den gamle børnehave som et velegnet sted som ungdomshus.