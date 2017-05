Se billedserie Flere af de personer, der i går opholdt sig omkring Helsinge Station måtte legetimere sig og lade sig visitere af politiet. Foto: Karl Erik Frederiksen

Fortsat politiaktion i Helsinge

Gribskov - 10. maj 2017 kl. 09:44 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Igen tirsdag blev flere af politiets patrulje- og mandskabsvogne set køre rundt i Helsinge. Et enkelt rugbrød og en patruljevogn med flere betjente samt en betjent på motorcykel holdt sig i beredskab om formiddagen på en parkeringsplads, der ligger mellem Helsinge Station og Gribskov Gymnasium. Det var ud for denne parkerings-plads, at politiet mandag 13:50 foretog anholdelse af i alt otte personer, som befandt sig i en sort personbil af mærket Audi, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Læs også: 18 bandemedlemmers blotte tilstedeværelse fik dem anholdt

Ved visitationen af de anholdte eller den første ransagning af bilen blev der hverken fundet narkotika eller genstande, som kan betegnes som slag- eller stikvåben, oplyser pressekoordinator Henrik Suhr, Nordsjællands Politi.

Alligevel blev bilen taget med til nærmere undersøgelse, blandt andet fordi der ikke var overensstemmelse mellem bilens stelnummer og den nummerplade, som sad på den, oplyser pressetalsmanden.

Fire andre blev mandag anholdt på Gadekærvej i en lys Toyota Corolla. I alt nåede politiet i løbet af to timer op på i alt 18 anholdelser. Det gik så stærkt, at der ikke var overensstemmelse mellem det antal anholdte, som politiet oplyste på blandt andet Facebook umiddelbart efter aktionen. Her blev tallet 21 nævnt.

- Det er vores interne kommunikation, som i de hektiske timer ikke var fuldstændig. Derfor kom vi til at opgive tallet 21, men vi berigtigede det senere til 18, siger Henrik Suhr.

Samtlige anholdelser skete i henhold til politiloven. Det er en mulighed politiet har for i op til seks timer at kunne tilbageholde personer, der kan forstyrre den offentlige ro eller være en trussel mod andre sikkerhed.

- Politiet gik i aktion, fordi vi havde fået oplyst, at der befandt sig rockere i Helsinge, og at andre var på vej til Helsinge. Det viste sig at holde stik, og derfor foretog vi anholdelserne. Samtlige anholdte har tilknytning til enten Gremium eller Bandidos, siger Henrik Suhr.

Politiets tilstedeværelse tirsdag formiddag førte ikke til anholdelser. Sidst på eftermiddagen tirsdag blev flere af de personer, der hyppigt opholder sig i stationsområdet, bedt om at legetimere sig og lade sig visitere, men der blev ikke foretaget anholdelser, oplyser vagtchefen ved Nordsjællands Politi.

