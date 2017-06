Det gamle posthus i Gilleleje er på længere sigt i spil som foreningshus. Foto: Lars Skov

Foreninger flytter til hal og senere posthus

Gribskov - 13. juni 2017 kl. 17:33 Af Hanne Guldberg Mikkelsen

De mange borgere, som brugte Det gamle Rådhus til møder skal nu have et nyt sted at være.

Mange har peget på det gamle Posthus på Stationsvej 6 i Gilleleje - og det er en mulighed, men det bliver lige med det samme.

Kommunen skal ifølge folkeoplysningsloven anvise andre egnede ledige lokaler til de foreninger, der har anvendt Det gamle Rådhus.

Der arbejdes nu på en kort og en langsigtet plan.

Anvendelse af det gamle posthus vil kræve både udgifter til istandsættelse og til den årlige drift og de fremtidige brugere er nu i dialog med kommunen om stedet.

- Jeg tror, foreninger er glade for, vi har fundet en midlertidig løsning og nu kigger vi så på det gamle posthus, siger borgmester Kim Valentin (V).

- Nogle ønsker at være at være i hallen og det er kun godt, for det hallens økonomi. Der er rigtig gode chancer for, at Det gamle Posthus bliver foreningslokaler. Det foreligger der et projekt for. Ejendommen skal først sættes i stand - der er svamp, men ikke mere end det kan laves. Og så kan det blive en del af kulturaksen i Gilleleje.

På kort sigt bliver der tale om løsningen med lokaler i Gilleleje Hallen, i Gilleleje Boldklubs klubhus og på Gilbjergskolen på Parkvej efter klokken 16.00, mens mindre ad hoc møder kan afholdes i Kulturhavnen.

Bridgeklubberne er allerede flyttet til Gilleleje Boldklubs klubhus

En enkelt forening vil efter eget ønske få anvist lokale på Gilbjergskolen

Med hensyn til Gillelejehallen skal der betales for brug og administrationen i Gribskov Kommune foreslår , at dette eventuelt kan finansieres af en del af det beløb, som hidtil har været brugt til drift af Det gamle Rådhus. Det gamle Rådhus kostede i gennemsnit 305.000 kr. årligt i drift. Udgiften til leje af Gilleleje Hallen for sæson 2017/2018 forventes at udgøre ca. 250.000 kr. Der vil også være behov for at foretage en IT-opgradering i Gilleleje Hallen - incl. opsætning mv. Udgifter hertil anslås til 50.000 kr.