Se billedserie Afdødes far har hængt plakater op flere steder i strandområdet. På plakaterne henvises til et telefonnummer, som eventuelle vidner kan benytte. Foto: Karl Erik Frederiksen

Forældre ønsker svar om sønnens død

Gribskov - 27. august 2016 kl. 10:27 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Plakater på stranden og opslag på Facebook får ikke efterforskerne på Nordsjællands Politi til at ændre opfattelse om baggrunden for, at der 11. juli i år blev fundet en død 25-årig mand ude i vandet i Tisvildeleje, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Det er en tragisk sag, og det er meget forståeligt, at forældrene har en række spørgsmål, som de vil have svar på. Men i politiet er vi sikker på, at vores konklusion er rigtigt. Der er tale om et selvmord, sådan lyder kommentaren fra kriminalassistent Kent Rømer, Nordsjællands Politi.

Samme kommentar kom han med to dage efter, at livredderen på Tisvildeleje Strand havde været med til at bjerge liget af den 25-årige. Når Kent Rømer nu gentager konklusionen, skyldes det, at den afdødes far har hængt plakater op flere steder i strandområdet. Her efterlyser han vidner, der kan fortælle mere om sønnens færden den aften og nat, hvor han formentlig døde.

På plakaterne, der nu også eksisterer som opslag på Facebook, fortælles, at sønnen befandt sig på Hillerød Station onsdag den 6. juli fra klokken 23:07 til 23:43, og at han steg ind i Lokaltoget, der afgik 23:51 mod Tisvildeleje Station, og at han steg af klokken 00:21. Det vides også, at det armbåndsur, som han blev fundet med på armen, gik i stå samme nat klokken 01:05.

Faren til den afdøde efterlyser på plakaten folk, der kan have set den 25-årige på stationen i Hillerød, eller i toget mellem Hillerød og Tisvildeleje, eller på turen gennem Tisvildeleje, eller på den store parkeringsplads.

Vægtlodder om livet

Da afdøde blev fundet i vandet, var der bundet to vægtlodder på i alt 15 kilo fast til kroppen med et sjippetov. - Efter, at plakaterne er sat op, har vi vurderet vores materiale endnu en gang, og vi holder fast i, at vores konklusion er rigtig, siger Kent Rømer.

Frederiksborg Amts Avis har talt med den 25-åriges far. Han oplyser, at sønnen ham bekendt ikke havde venner eller bekendte i Tisvilde-området. Han siger også, at han på nuværende tidspunkt ikke ønsker at tale med pressen om sagen.