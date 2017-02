Se billedserie Oswald Tolman med sin mor, Carina, der kæmper for at få sønnen tilbage i Skolen ved Skoven. Foto: Allan Nørregaard.

Send til din ven. X Artiklen: Forældre kæmper for Oswalds skolegang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forældre kæmper for Oswalds skolegang

Gribskov - 09. februar 2017 kl. 04:10 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

18-årige Oswald sidder bøjet over sin iPad i sofaen i sit hjem i Blistrup, hvor han bor sammen med sin mor, far og den ene af hans to brødre. Men hvis det stod til hans forældre, var han lige nu i skole på specialskolen Skolen ved Skoven i Hillerød, hvor han har gået, siden han var 14 år. Oswald har Downs Syndrom og har nydt godt af at gå på skolen.

- Det er et fantastisk tilbud. Han skiftede fra et andet tilbud i januar 2014, og han har været rigtig glad for det, siger hans mor, Carina Tolman.

Men Gribskov Kommune har sagt nej til at lade ham fortsætte med et 12. skoleår på stedet efter jul. Derfor har han i fem uger været hjemme i stedet for at være sammen med kammerater i skolen. I en afgørelse fra kommunen fra juli sidste år fremgår det, at Oswald blev bevilget et 12. skoleår frem til 31. december 2016, og at der senest 15. november 2016 skulle foretages en revurdering af, om bevillingen skulle fortsætte til juni 2017. Der står også i afgørelsen, at man i det 12. skoleår skulle arbejde målrettet på en form for brobygning til et andet relevant tilbud i jobcenter-regi. Men brobygningen er ikke blevet gennemført, lyder det fra Oswalds mor, Carina Tolman.

- De har ikke overholdt den afgørelse, de selv har lavet. Den 10. november er vi til et møde på skolen, hvor vi bare får at vide, at det ikke er muligt at Oswald kan blive på skolen resten af skoleåret, fortæller hun.

Oswald er ked af det og savner skolen, oplever Carina Tolman.

- Og han spørger til skolen hver dag. Han blev vurderet til at være som en tre-årig i 2013, så han er måske som en fire eller fem-årig nu. Så han tror, at mor kan styre hele verden og kan ikke forstå, han ikke kan komme i skole, siger Carina Tolman.

- Jeg vil gerne have en glad dreng, som får et godt brobygningsforløb, siger hun.

I et referat fra mødet i november fremgår det, at kommunen anbefaler et tilbud, hvor han kan sove til middag med overvågning af Respirations Centeret, da Oswald lider af søvnapnø, og at han hurtigst muligt skal ud og besøge et-to steder, der kan være relevante for ham, så overgangen bliver så smidig som muligt.

- De har meget travlt med, at han skal videre i et STU-forløb (Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse), men han mangler brobygningsforløbet, siger Carina Tolman og peger på, at Oswald har det svært med forandringer, når han ikke er forberedt på, hvad der skal ske.

Carina Tolman peger på, at Oswald ville kunne følges med kammerater fra sin klasse på Skolen ved Skoven i et STU-forløb, hvis han fik lov at fortsætte frem til sommerferien.

- Hans plads står klar på skolen. Jeg mener, at kommunen har begået en fejl. De har simpelthen glemt at revurdere hans sag. Hvorfor erkender de ikke, at det er en smutter og tilbyder ham et brobygningsforløb her i foråret, siger hun.

5. januar er Oswalds mor og mormor til et møde på med centerchefer og handicaprådgiver, hvor det fastholdes, at Oswald ikke længere kan gå på Skolen ved Skoven. Afslaget begrundes blandt andet med, at han er tilkendt førtidspension.

- Vi løber hele tiden panden mod en mur, siger Carina Tolman.

Gribskov Kommune kunne måske have fulgt bedre op på det videre forløb i Oswalds sag, lyder det fra myndighedsfagchef i center for social og sundhed i Gribskov Kommune, Hanna Levy.

- Normalt planlægger vi sammen med familien, hvad der skal ske, og hvis familien ikke selv henvender sig, sikrer vi, at der indkaldes til et møde, hvor vi taler om, hvad der skal ske, siger hun.

Hanna Levy fortæller, at hun ikke kan udtale sig om den konkrete sag, og hvad der mere specifikt er drøftet med familien, men fortæller, at der løbende har været afholdt møder og at Center for Social og Sundhed fortsat står til rådighed for et møde med familien, hvor mulighederne kan drøftes igen.

Center for Social og Sundhed kan tilbyde særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU) for de borgere, som ikke kan gennemføre en ordinær uddannelse. Derudover kan der tilbydes dagtilbud og beskyttet beskæftigelse.

- Center for Social og Sundhed træffer ikke afgørelser om 12. skoleår, men om blandt andet STU, lyder det fra Hanna Levy, som ikke ser det som en mulighed at sende Oswald tilbage i skolen.

- Det er desværre ikke muligt at gå tilbage i følge lovgivningen. Sådan, som jeg har forstået det, er der ingen muligheder for det, siger hun.

Hvilken lovgivning, der præcis står i vejen for, at Oswald kan gennemføre resten af skoleåret, kunne Hanna Levy ikke svare på onsdag, men vil undersøge sagen nærmere.