Første skridt mod byggetilladelsen for Annissehus

Gribskov - 15. august 2017 kl. 11:02 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Så har plan- og miljøudvalget sagt ja til en byggetilladelse til bygeherre på huset i Kirkestræde i Ramløse med de tilretninger, administrationen har foreslået.

Det sker på trods af massive protester fra naboer, lokalråd med mere og efter, at sagen er påklaget i fem instanser. For Gribskov Kommune drejer det sig om at få givet en byggetilladelse og forsøge at minimere omkostningerne i den sag, hvor både bygherre og naboer kan rejse erstatningskrav mod kommunen.

- Vi er forpligtet til at få denne sag afsluttet, det forværrer vores erstatningsansvar og bygherres udgifter, at den kører. Alle har en interesse i at få dette afsluttet, lyder det fra formand for plan- og miljøudvalget Jesper Behrensdorff (K).

Beslutningen skal i økonomiudvalget og derefter i byrådet den 4. september.

- Med en byggetilladelse vil bygherre fremadrettet bygge for egen regning og risiko indtil de klager, der nu ligger, er afgjort, men han skal have byggetilladelsen, siger udvalgsformanden.

- Vi forsøger at minimere omkostninger for kommunen ved at give bygeherre en byggetilladelse. Vi kan p.t. ikke agere anderledes, end vi gør nu. Men det er klart, at sagen ikke er endelig afsluttet, før der kommer afgørelser i de instanser, den er påklaget til. Den kan køre i lang tid endnu. Der er ingen vinder i denne sag, det er en møgsag for alle, fordi den administrativt er grebet forkert an fra starten.

Indvendinger

Lokalråd og naboer til Huset i Kirkestræde i Annisse mener ikke, at det nye udspil fra administrationen, som planudvalget har sagt ja til, er i overensstemmelse med lokalplanen.

- Vi opfatter det som en hån mod vort landsbysamfunds bevaringsværdier, at man som bygherre og professionel arkitekt helt bevidst vælger ikke at forholde sig til en bevarende lokalplan, lyder det overordnet fra lokalrådet i det svar, som er sendt til Gribskov Kommune.

Det er gavltrekanterne i byggeansøgningen, det er glasfacaderne og det er carporten, som der specifikt opponeres imod.

- I tekst og billeder tilkendegiver lokalplanen ganske klart, at byggeri i området skal forholde sig til og udtrykke sig som traditionelle landhuse. Det oprindelige byggeprojekt og den meget let tilrettede nye byggeansøgning mangler fuldstændig ydmyghed og indlevelsesevne for den lokale byggeskik og for det landsbysamfund, som huset ønsker sig placeret i.

Sagen er påklaget ved følgende instanser:

o Statsforvaltningen af naboerne i Kirkestræde 3 og Klokkerstræde 4 for så vidt angår byggetilladelsen.

o Planklagenævnet af Annisse Borger- og Grundejerforening idet de mener byggetilladelsen er i strid med lokalplanen

o Planklagenævnet af ansøger i forhold til afslag på dispensationer fra lokalplan

o Statsforvaltningen af ansøger i forhold til tilbagekaldelse af oprindelig byggetilladelse og afslag på dispensationer

o Ansøger har endvidere klaget til Planklagenævnet over byggetilladelse til Kirkestræde 2 (menighedshus), hvor der ved ombygning af tagetage er etableret ovenlysvinduer.

Læs hele sagen på sn.dk - Brug arkiv søgning og søg på Kirkestræde Annisse.