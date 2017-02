Flyver-sjusser på plejehjem

Shots, øl, en lille en og måske en flyversjus. Fredagsbar skal ikke kun være for de unge. Den nuværende ældreminister Thyra Frank, LA, blev landskendt for at drive plejehjem med portvin og nu åbnes der for, at ældre på plejehjem i Gribskov kan få sig endnu en aktivitet, nemlig at gå på bar.