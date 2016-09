OL-rytteren Cathrine Dufour deltager med Boheiman pås eks år. Cassidy, som hun red på ved OL, og som hun her er fotograferet sammen med, er for gammel til at deltage i en kåring for ungheste. Foto: Kenn Thomsen

Flotte dyre heste mødes i weekenden

For hesteinteresserede bliver der masser at se på kommende weekend på Duemosegård på Ny Mårumvej ved Helsinge, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det ene er sidste mellemrunde i Dansk Rideforbunds championat for ungheste, hvor omkring 100 af landets flotteste - og dyreste - ungheste og deres ryttere skal dyste i dressur. Det andet ridestævne, der holdes, er Gribskov mesterskabet for både pony- og hesteryttere, dyster i dressur i fire ponyklasser og fire hesteklasser.

Kvalificeringen til at deltage i mellemrunden for ungheste en er sket ved afholdelse af 10 stævner over hele landet. På Duemosegård er det heste og ryttere fra Østdanmark, der mødes. Der holdes en tilsvarende mellemrunde i Billund for heste og ryttere fra Vestdanmark. Fra disse to stævner går de 26 bedste heste på fire år samt de 18 bedste på fem og seks år videre til finalen, som er en del af det store JBK Horse Show, der holdes i Odense i uge 42.