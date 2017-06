Børneudvalgsformand Trine Egetved fortæller, at man nu har besluttet at ansætte flere medarbejdere til at håndtere de mange børnesager.

Flere hænder til børnesager

Antallet af underretninger om børn i mistrivsel i Gribskov Kommune fortsætter himmelflugten trods kommunens forskellige forsøg på at bremse udviklingen. Det er en af årsagerne til, at der ved udgangen af året vil være et underskud på op til 25 millioner kroner på det specialiserede børneområdet. Et underskud, som blot vil vokse sig større, da budgettet for området samtidig falder de kommende år - i en forventning om, at underretningerne ville falde. Dermed kan ekstraregningen ende på 58 millioner kroner i 2019, hvis der ikke gribes ind. Derfor har børneudvalget nu besluttet at investere i en handleplan området, hvor der blandt andet skal ansættes 10 ekstra medarbejdere i form af psykologer og socialrådgivere.