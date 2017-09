Flere bygninger kan være ramt af Legionella

Mens raske personer er mindre modtagelige overfor Legionella, så er særligt ældre og svækkede personer ifølge Statens Serum Institut i risiko for at blive alvorligt syge af bakterien.

Selvom det kan være farligt at få legionærsyge, så er risikoen for smitte meget lille, fortæller Steffen Bohni. Derfor skal man ikke undlade at gå i bad i de kommunale bygninger, indtil testresultaterne er klar, mener han.

- Man skal ikke lade være at gå i bad i mellemtiden, for forekomsten er relativt lille. Der er en meget lille risiko for at få det her, siger Steffen Bohni til Frederiksborg Amts Avis.