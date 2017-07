Se billedserie Før lystfiskerne kom i praktisk aktion var de samlet i Gilleleje Kulturhavn til introduktion. Yderst til venstre Svend Aagaard Nielsen, der fik en havørred på krogen, men mistede den igen. Fotos: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Fjæsingen stak - havørreden smuttede

Gribskov - 02. juli 2017 kl. 17:10 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Båden må have vundet! Vi havde to børn, der kastede op og et byrådsmedlem, der blev stukket af en fjæsing!

Sådan var meldingen i Gilleleje Kulturhavn lørdag eftermiddag efter fisketuren med museumsskibet Wilhelm, men den gruppe der fiskede fra Østmolen i havnen havde også en god lystfiskerhistorie, der tilmed var lige så sand som oplevelserne på båden.

Svend Aagaard Nielsen havde således en stor havørred på krogen, men den sprang desværre fra, således at han gik glip af præmien for størst fangede fisk, da Gribskov Kommune og Fishing Zealand i samarbejde med erhvervsdrivende og lokale foreninger havde inviteret til lystfisker-event i Gilleleje.

- Jeg fisker kun et par gange om året og deltog for at få lidt mere erfaring, så det havde været en fin debut med havørreden, forklarede Svend Aagard Nielsen og tilføjede at det jo var svært at bevise, at han havde haft den på krogen, men det bevidnede flere af de andre deltagere dog.

Det var også ganske vist, at byrådsmedlem og formand for Teknisk Udvalg Brian Lyck Jørgensen (DF) blev stukket på hånden af en fjæsing, som i øvrigt trods det røg ud igen, da den var for lille.

- Jeg har prøvet det før, det går over i løbet af et par timer, sagde han.

Omkring 25 voksne og børn deltog i lørdagens event, hvor de efter introduktion til lystfiskeri altså blev delt i to hold, et ved Østmolen og den anden gruppe ombord på Wilhelm, hvor man altså fik en livlig tur med vind og bølgegang, hvor børnene i øvrigt viste sig ganske seje, selv om altså et par stykker måtte kaste op undervejs.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis mandag.