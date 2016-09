Se billedserie Fits U slår dørene op på torsdag, hvor Charlotte Bircow deltager i indvielsen.

Send til din ven. X Artiklen: Fitnesscenter åbner i Ramløse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fitnesscenter åbner i Ramløse

Gribskov - 14. september 2016 kl. 17:49 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I tre år har frivillige kræfter haft et ønske om at etablere et nyt fitnesscenter i Ramløse Hallen som en del af det store projekt Liv i Ramløse. Nu står det klar med spritnye fitnessinstrumenter. Missionen er med andre ord lykkedes, fortæller en af drivkræfterne bag centeret, Gitte Lyngsø fra hallens bestyrelse, som stolt viser det nye lokale frem, der skal indvies torsdag.

- Der er ingen tvivl om, at fitnesscenteret har været det største projekt i Liv i Ramløse. Og det er blevet som vi håber med Fits-U, siger Gitte Lyngsø.

- Vi ville gerne gøre det superlækkert med kvalitetsmaskiner og det har oversteget alle vores forventninger. Det var vigtigt for os, at der ikke bare skulle stå en halvbrugt motionscykel og pibe i hjørnet, men at vi vil være på højde med alle andre centre, siger Gitte Lyngsø.

Lokalet har tidligere huset judoklubben, men har nu fået sat vinduer i, så man kan se ud i hallen, mens man står på løbebåndet. På den måde håber Gitte Lyngsø og de andre i hallens bestyrelse, at det vil blive lettere for Ramløseborgerne at komme af sted til træning.

- Så kan man se sine børn spille håndbold eller badminton, mens man selv dyrker motion, siger hun.

Navnet er der også tænkt over.

- Det er vigtigt, at centeret henvender sig og passer til alle - både ældre og unge. Der skal både være plads til styrketræning og motion, og man kan komme her alle ugens dage fra klokken 5-22, så man kan selv låse sig ind. Det skaber en fleksibilitet i hverdagen, så man kan passe sin træning ind, når man har tid. Vi har valgt at gøre det så simpelt som muligt, så man ikke har et bindende abonnement, men betaler for én måned ad gangen uden binding, siger Gitte Lyngsø.

Fitnesscenteret er hallens, og altså ikke et foreningsfitnesscenter - men ønsket er, at idrætsforeningens klubber vil bruge centeret.

- Vi vil gerne skille os ud ved at støtte op om foreningerne, så medlemmerne betaler 125 kroner om måneden, mens andre betaler 145, siger Gitte Lyngsø, som peger på, at de første 14 dage bliver gratis.

Fitnesscenteret er finansieret gennem forskellige fonde.

- Der har været et kæmpe benarbejde i at søge midler fra forskellige fonde. Og der har været stor opbakning til os, siger hun.

Centeret indvies torsdag den 15. september klokken 18, hvor fitnessdronningen Charlotte Bircow vil holde en halv times foredrag om motion og sundhed. Her vil der også være mulighed for at tilmelde sig som bruger af centeret.