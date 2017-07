Den 22-årige er ikke længere ansat på Helsinge Fitness. Foto: Karl Erik Frederiksen

Fitness-instruktør filmede kvinder under omklædning

Gribskov - 13. juli 2017 Af Karl Erik Frederiksen

En 22-årig mandlig instruktør-elev er blevet bortvist fra Helsinge Fittness, Frederiksborgvej i Helsinge. Det skete som en konsekvens af, at to kvinder observerede, at han filmede dem, mens de klædte om,m skriver Frederiksborg Amts Avis.

Kvindernes, som er henholdsvis 19 og 21 år, befandt sig i kvindernes omklædningsrum, da de pludselig så en hånd med en mobiltelefon stikke frem over et af skabene. Det reagerede de omgående på - og det samme gjorde centerets, som bortviste ham og sikrede sig, at episoden blev anmeldt til politiet.

Episoden fandt sted den 17. marts om formiddagen. Til politiet forklarede han dengang, at han besluttede sig for at filme dem, fordi han syntes, at den ene af dem så smuk ud. Han blev derefter sigtet og tiltalt for blufærdighedskrænkelse.

Nu har retten i Helsingør behandlet sagen, hvor han uden videre tilstod forløbet. Han oplyste i retten, at det var en pludselig indskydelse, der fik ham til at filme kvinderne, samt at optagelsen, som blev slettet bagefter, kun havde varet få sekunder.

Dommer Niels Østergaard takserede forseelsen til seks dagbøder á 500 kroner.