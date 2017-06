Fisker blev dårlig: Havde nettet fyldt med livsfarlig sennepsgas

Her er Beredsskabsstyrelsen mandag i gang med at rengøre og neutralisere sennepsgassen på fiskekutteren, der lå i Gilleleje Havn i et afspærret område.

- Vores opgave er at desinficere kutteren, så der ikke er mere sennepsgas om bord. Søndag var vi herude for at undersøge, om der var sennepsgas om bord, og det var der, fortæller Anders Lolk, der understreger, at der ikke er nogen fare ved, at kutteren ligger i Gilleleje Havn.