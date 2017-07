Se billedserie Attendo - kritiseres for ikke at levere den lovede vare.Foto: Karl Erik Frederiksen

Firmaet kender kontrol-perioden

Gribskov - 19. juli 2017 kl. 03:10 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gribskovs Ældreråd har i halvandet år påpeget, at plejefirmaet Attendo ikke leverer den vare, som gav bud på ved licitationen, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Formanden for Gribskov Ældreråd Torben Møgelhøj er harm over, at en 91-borger døde, fordi plejefirmaet Attendo ikke ydede sygepleje i den kvalitet, som borgeren var visiteret til. Sagen er for ældrerådsformanden endnu et eksempel på, at det plejefirma, som ved en licitation vandt al sygepleje i Gribskov Kommune, ikke leverer den vare, som firmaet bød på.

Den manglende kvalitet i firmaets sygepleje skyldes blandt andet, at de sygepleje-opgaver, som borgerne visiteres til, ikke udføres af sygeplejersker men af sosu-assistenter eller andre personer uden sygeplejeuddannelse, mener ældrerådsformanden.

Det synspunkt begyndte ældrerådet at fremføre over for Gribskov Kommune for halvandet år siden.

- I ældrerådet ønsker vi blandt andet hyppigere uanmeldte kontrolbesøg - og på tidspunkter, som ikke er kendt af plejefirmaet på forhånd, I øjeblikket foregår alle uanmeldte kontroller i november og december - og det ved alle, siger han.

- Denne gang har vi en sag med nogle pårørende, som har ønsket at stå frem med en klage. Vi har hørt om andre tragiske sager, hvor de pårørende ikke har ønsket at gå videre med sagen, siger Torben Møgelhøj.

-Muligvis er Attendo ved budgivningen kommet til at sætte en for lav pris, og det rammer nu kvaliteten af det arbejde, de udfører. Hvis der havde været tale om en entreprenør, der var kommet til at afgive et for lavt tilbud, ville man forlange af ham, at han alligevel gennemførte arbejdet som aftalt. Her skal der åbenbart ske et dødsfald, inden man måske vil gøre noget ved kvaliteten, siger Torben Møgelhøj til Frederiksborg Amts Avis.