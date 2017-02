Se billedserie Biblioteksleder Vibeke Steen glæder sig over, at folk har lyst til at besøge det nye bibliotek i Kulturhavn Gilleleje. Foto: Camilla Nissen.

Fire gange så mange besøg i nyt bibliotek

Gribskov - 08. februar 2017 kl. 11:02 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flytningen af Gilleleje Bibliotek fra Vesterbrogade til den nybyggede Kulturhavn Gilleleje, der blev indviet i december, har gjort biblioteket mere attraktivt at besøge. En opgørelse fra januar, der ellers kan være en stille måned, viser firedobling i antallet af besøg og en fordobling i udlån af bøger, fortæller en glad biblioteksleder, Vibeke Steen, til Frederiksborg Amts Avis.

- Vi kan slet ikke få armene ned. Vi har nu et besøgstal hver dag, som svarer til det, vi havde om ugen tidligere, siger hun.

I alt har der været 19.000 besøgende på biblioteket fra 11. januar, hvor besøgstælleren kom i drift, til 31. januar, mens besøgstallet for en hel måned før i tiden kunne ligge på omtrent 4.500. Og Vibeke Steen mener ikke, at det udelukkende kan tilskrives Kulturhavn Gillelejes nyhedsværdi.

- Min fornemmelse er helt klart, at der var flere besøg i december og mellem jul og nytår, hvor Kulturhavnen lige var åbnet. Nu er det tydeligt, at folk slår sig ned og bliver her. Nogen sidder her og studerer, og mange opholder sig hele dagen her, siger hun.

- Jeg tror, at det her bliver hverdagen. Det bliver samlingsstedet. Vi oplever også, at folk kommer fra Græsted og Helsinge og fra nabokommunerne, siger hun og peger på, at der dog ikke kan ses en stagnering i udlån og besøg på eksempelvis BLIK Græsted Bibliotek, hvor man har været nervøs for en afmatning.

- Men det er klart, at det vil have en effekt, at folk drager til Gilleleje. Jeg vil påstå, at vi har Danmarks flotteste bibliotek, siger hun.

Vibeke Steen tilskriver indretningen en stor del af æren.

- Nu er det tredje gang, jeg er med til at indrette et nyt bibliotek, og det er altid svært at forestille sig, hvordan folk vil bruge de forskellige rum. Det, der er så anderledes denne gang, er, at folk bruger det på den måde, vi har tænkt det. De siver ind og sidder i grupper af forskellige størrelser, lige som vi havde tænkt det. Arkitekten har lyttet til, hvilke funktioner og faciliteter, vi ønskede os. Det er muligt at sætte sig med en kop kaffe her. Der er plads til mennesker, siger Vibeke Steen.

Men de kommer ikke bare for at drikke kaffe - der bliver også lånt flere bøger ud. I januar 2016 blev der således udlån 4.294 bøger, mens tallet for januar 2017 i de nye lokaler er 5.869. En stigning på mere end en tredjedel.