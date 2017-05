Der var strålende vejr under festivalen Woodstories sidste år. Her er det Svend-Erik Engh, der fortæller.

Festival i skovens dybe stille ro

Gribskov - 24. maj 2017 kl. 10:41 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Traktørstedet Fændrikshus på Søvej i Gribskov danner i weekenden 27. og 28. maj rammen om en festival for den mundtlige fortællekunst og tradition. En festival, som ifølge arrangørerne kandiderer til at være den smukkeste og hyggeligste af sin slags i Norden. Festivalen, der kaldes Woodstories med inspiration fra musikfestivalen Woodstock, holdes i år for anden gang, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Første år besøgte nogle hundrede mennesker festivalen, herunder royale gæster i form af selveste Dronning Margrethe og Prins Henrik samt kronprinsparret og deres fire børn - plus to hunde - der dukkede uanmeldt op.

Over festivalens to dage vil 15 fortællere optræde. Hver historie varer mellem fem og 15 minutter, og der vil være historier for både børn og voksne. Både eventyr, improvisationer, litterære fortællinger og fortællernes egne historier, hvoraf nogle siges at være sande, vil være på programmet. Bliver vejret til det, vil fortællingerne foregå udendørs med udsigt til Esrum sø og skovens grønne træer.

Syv af de medvirkende fortællere er med i fortællergruppen Nordkystfortællerne, der også arrangerer festivalen i samarbejde med Esrum Sø Bådfart. De fleste af Nordkystfortællerne har, som gruppens navn antyder, hjemsted i den nordligste del af Sjælland. De øvrige fortællere bor andre steder på Sjælland, eller på Fyn, i Jylland, på Færøerne og i Sverige - mens en enkelt er flyttet til Skotland. Alle kan betegnes som meget erfarne. Det gælder også Nordkystfortællernes medlemmer, som begyndte at optræde med historiefortælling sammen for nu 15 år siden og dermed regnes for en af Skandinaviens ældste fortællergrupper.

Cirka en gang hver anden time er der spillemandsmusik på scenen. Om lørdagen er det Alsangs Trioen fra Tisvilde, der sørger for musikindslagene, og søndag er det seks medlemmer af Nøddeknækkerne fra Nødebo, der spiller.

Traktørstedet Fændrikhus drives af Esrum Sø Bådfart og bådfartens venneforening, som Nordkystfortællerne har samarbejdet med i flere år om arrangementer med mundtlig fortælling.

Der er fri entré. Mad- og drikkevarer må ikke medbringes, men kan købes på traktørstedet.

Det er muligt at bestille plads på bådene i Fredensborg, så man ankommer direkte til festivalpladsen. Yderligere oplysninger om billetsalg og pladsbestilling findes på http://www.baadfarten.com. Da bilkørsel i Gribskov er forbudt, anbefaler arrangørerne de besøgende at parkere ved Kalvehavevejs udmunding i Gillelejevej, hvorfra der er cirka halvanden kilometer at gå - eller ved skovskolen i Nødebo, hvor der cirka to kilometer. Adressen er Søvej 8, Græsted. Arrangementet åbnes lørdag klokken 11:30. Første dag fortælles til klokken 18:30. Søndag er der fortælling og musik klokken 11:00-16:00.