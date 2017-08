Ferielejligheder kan i fremtiden bygges mellem de eksisterende bygninger og Vesterbrogade, lyder forslaget i lokalplanen. Ned mod vandet, på et område som lige nu er fredet, søges om tilladelse til at bygge en mindre restaurant.

Ferielejligheder kan erstatte stor del af nyt badehotel

Gribskov - 30. august 2017 kl. 10:54 Af Jeppe Jul Garnak Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et nyt badehotel ved Det Gamle Rådhus og Kulturhuset Pyramiden ved Vesterbrogade i Gilleleje kan få selskab af en række ferielejligheder. Det fremgår af et udspil til en ny lokalplan, som et enigt økonomiudvalg er klar til at sende i høring.

Før sommerferien blev køberen af grunden Humberto Orsini ellers sendt tilbage til tegnebrættet af Plan- og Miljøudvalget. Det skete, fordi politikerne frygtede, at hotelejeren kunne finde på at skrotte planen om et badehotel til fordel for opførsel af ferielejligheder.

- Vi skulle sikre, at der skulle blive ved med at være hotel. Problemet var, at med lokalplanens udformning kunne de reelt lave ferielejligheder fra dag ét, fortæller Jesper Behrensdorff (K), formand for Plan- og Miljøudvalget.

Efter at have fremlagt et nyt forslag, har politikerne nu nikket ja til planen, som derfor bliver sendt i høring, så snart byrådet har haft lejlighed til at drøfte sagen.

Det glæder Jesper Behrensdorff.

- Det er godt, for det er et rigtig spændende projekt, som kan åbne allerede næste år, siger han.

I den nye plan forpligter Humberto Orsini, som også står bag Gilleleje Badehotel, sig til at drive hotel i det gamle plejehjem (det nuværende Kulturhuset Pyramiden). Men samtidig får han lov til at bygge ferielejligheder på området mellem de nuværende bygninger og Vesterbrogade. Fra 2025 må han også ombygge halvdelen af plejehjemmet og hele det gamle rådhus til ferielejligheder, hvis byrådet til den tid giver lov.

Humberto Orsini har afvist at udtale sig til avisen om sine planer, men Jesper Behrensdorff er overbevist om, at hoteldrift er den primære plan.

- De kan bygge ferielejligheder i område 2 (et ubebygget område, red.) fra nu af, men det gør de ikke. Driften og økonomien ligger i hotellet, siger han.

Han mener, at hotelejeren har strakt sig langt i den forbindelse.

- Humberto giver sig langt i forhold til at vise, at det er hotel, der skal være, siger han.

Grunden har hidtil tilhørt Gribskov Kommune, og salget indbringer 15 millioner kroner. Det er betinget af, at en lokalplan for byggeriet går igennem.

Borgmester Kim Valentin (V) erklærede sig inhabil i forbindelse med beslutningen.