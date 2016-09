Fem partier bag Gribskovs ny budget

- Da jeg kom hjem blev jeg forelagt en færdig og underskrevet aftale om budgettet. Den synes jeg ikke, jeg kan skrive under på. Hvis man havde inviteret mig med i nogle drøftelser på et tidspunkt, jeg havde mulighed for at deltage, kunne jeg måske havde sat et præg på aftalen. Nu hvor det er udelukket, at vi kan få indflydelse på noget, vælger vi at stå udenfor. Det er ikke kun, fordi at jeg var afskåret fra at deltage i nogle drøftelser, at Enhedslisten ikke skriver under, siger Michael Hemming Nielsen.