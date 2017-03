Fartgrænse forventes ændret

Formand for teknisk udvalg, Brian Lyck Jørgensen (DF), er tilfreds med, at strækningen nu skal vurderes:

- Det skal være forsvarligt for alle trafikanter - bilister, cyklister og fodgængere - at vi hæver hastigheden til 60 km/t. Vi er nu i et samarbejde med politiet om at vurdere forholdene, og mit håb og min forventning er, at vi igen kan få fartgrænsen op til 60 km/t, som den tidligere har været på strækningen, siger Brian Lyck Jørgensen.