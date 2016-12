Send til din ven. X Artiklen: Familie bor i ingenmandsland Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Familie bor i ingenmandsland

Gribskov - 30. december 2016 kl. 10:30 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvorfor taler man ikke om at flytte nogle kommunegrænser i forbindelse med kommunalreformen? Det spørgsmål stillede ægteparret Tine og Tonny Pedersen i Frederiksborg Amts Avis for 12 år siden. Parret bor nemlig - dengang som i dag - på Kagerupvej 19, lige ved grænsen mellem Hillerød og Gribskov Kommune, tidligere Helsinge Kommune, der går mellem 17 og 19. De fortalte om, hvordan en viadukt, som blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af motortrafikvejen i 1995 betyder, at deres hus sammen med tre andre husstande er havnet i en slags ingenmandsland, der på nogle punkter afskærer dem fra resten af kommunen. Eksempelvis må skraldebilen fra Gribskov køre en omvej på flere kilometer over Alsønderup til de fire huse, der hører til Gribskov Kommune, fordi den ikke kan komme igennem tunnelen. Omvendt vender skraldebilen, der kommer fra den anden side af kommunegrænsen, om, når den er nået til kommunegrænsen. I anledning af ti års jubilæet har vi spurgt familien Pedersen, hvordan det er gået siden vi talte med dem sidst:

- Vi forsøgte dengang at blive lagt under Hillerød Kommune, fordi vi kun er fire huse, der har problemer. Men intet er blevet anderledes. Der er intet nyt under solen, siger Tonny Pedersen i dag, men understreger samtidig, at familien er glade for at høre til Gribskov Kommune.

- Men det ændrer ikke på, at det er tåbeligt, at de ikke kan finde ud af at gøre det mere effektivt. I forhold til snerydning, græsslåning af grøftekanter osv. er det status quo. Hillerød Kommune kører til grænsen og ikke længere. Der er dog nogen, der er søde til også at slå græs på vores stykke, men det er bare fordi, de lige så godt kan vende ved viadukten - ikke fordi det er en aftale med kommunen, siger Tonny Pedersen.

Før kommunesammenlægningen undersøgte parret mulighederne for at søge om at blive indlemmet i Hillerød Kommune.

- Vi skrev til Indenrigsministeriet om at få lov. Det viste sig, at der skal være fuld enighed om det, det er ikke en afgørelse, der er op til flertallet, og der var to husstande, der gerne ville høre til Hillerød, én var neutral, og én ville ikke. Så det faldt til jorden, siger Tonny Pedersen.

- Men i forhold til vores personlige oplevelse af, hvordan det kører i de to kommuner, er vi faktisk glade for at høre til Gribskov Kommune i dag, siger Tonny Pedersen.

Viadukt i vejen for bus

Parrets tre børn har gået i skole i Hillerød Kommune, i Alsønderup, der ligger et par kilometer fra hjemmet, mens den nu nedlagte Tofteskolen i Helsinge, som børnene ellers hørte under, ligger syv-otte kilometer væk. Det var ikke helt lige til at få lov til at sende børnene i skole i en anden kommune, oplevede familien Pedersen, men de logistiske udfordringer slog hovedet på sømmet.

- Børnene har ret til at blive hentet af skolebus, fordi de bor tilpas langt fra Helsinge. Men bussen kunne ikke køre under viadukten, så bussen skulle køre forbi Alsønderup Skole for at hente børnene. Det var hovedet på sømmet, der gjorde, at de fik lov til at gå på Alsønderup Skole, siger Tonny Pedersen.

Senere valgte familien at flytte børnene til Helsinge Realskole.